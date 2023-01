Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro chiude con Oriana Marzoli: "Faccio un passo indietro, il suo modo di fare non mi piace"

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Daniele Dal Moro ha rivelato il suo reale pensiero su Oriana Marzoli.

Duro confronto in diretta al Grande Fratello Vip tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che ha rivelato di non credere minimamente all'interesse dell'influencer venezuelana nei suoi confronti. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Confronto in diretta al Gf Vip tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 16 gennaio 2023 su Canale 5, Alfonso Signorini ha cercato di capire qualcosa in merito all'inaspettato "triangolo" nato nella Casa tra Oriana Marzoli, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. L'influencer venezuelana e il modello si sono lasciati travolgere dalla passione, ma c'è chi però è convinto che l'avvicinamento di lei sia solo un ripiego per via delle mancate attenzioni dell'ex di Soleil Sorge.

Se Oriana ha cercato di difendersi dalle accuse smentendo qualsiasi interesse per Luca, Daniele ha rivelato di essersi avvicinato a lei al Gf Vip perché entrambi volevano viversi questa esperienza con leggerezza:

Ai miei occhi è palese che a Luca piace Oriana e che la cosa sia reciproca. Credo che Luca non sia nella posizione di avvicinarsi a lei per via dello storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana dall'inizio non mi piace, io mi sono avvicinato a lei nel momento in cui entrambi eravamo d'accordo di prenderla con leggerezza, nel momento in cui Oriana mi esprime un suo coinvolgimento maggiore io faccio un passo indietro.

La verità di Luca Onestini sul rapporto con Oriana Marzoli

Dopo Dal Moro, anche Onestini ha deciso di intervenire per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della Marzoli:

Se volessi fare qualcosa con Oriana potrei farlo benissimo, nel momento in cui tutti e due si vuole. Non capisco perché dovrei fare una brutta figura. Siccome sono single, se ci fosse dell'altro si farebbe e basta.