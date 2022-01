Grande Fratello Vip, crolla il dominio di Soleil, la preferita è Nathaly: ecco perché la Sorge ha perso consensi

Gossip TV

L'influencer italo-americana perde la sua leadership, per la prima volta in quattro mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip.

Ieri, nel trentatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il televoto del preferito ha sancito una vittoria nettissima di Nathaly Caldonazzo che ha vinto con il 63% di voti.

Gf Vip, crolla il dominio di Soleil, la preferita è Nathaly: ecco perché la Sorge ha perso consensi

Un risultato già di per sé incredibile ma lo è ancora di più pensando che la showgirl si è scontrata al televoto con Soleil Sorge. Dopo quasi quattro mesi di Gf Vip, crolla il dominio di Soleil che, per la prima volta, non è stata la preferita del pubblico.

Un risultato che ha sorpeso tutti, anche gli altri compagni d'avventura. Dalle loro facce si è vista l'incredulità e la sorpresa per l'esito di una votazione che sembrava davvero scontata. Manila Nazzaro si è chiesta come fosse possibile mentre, Miriana Trevisan, ha parlato di "segnale forte dal pubblico".

E le parole della showgirl campana calzano a pennello perché questo esito è stato fortemente voluto dai telespettatori per dare un messaggio chiaro. Soleil, che spalleggia da sempre Katia Ricciarelli, è stata penalizzata soprattutto per non aver mai preso le distanze dalla soprano. L'ex corteggiatrice anzi l'appoggia in tutto non comprendendo la gravità di qualche affermazioni della cantante.

Il motivo, dunque, è abbastanza chiaro. Si è scelto di sostenere il gruppo che ha contrastato la Ricciarelli, non difendendola sempre. Il reality non ha preso alcun provvedimento e i telespettatori hanno voluto dare una preferenza chiara ad un'una delle antagoniste della soprano: Nathaly Caldonazzo.

La Sorge, dal canto suo, ha incassato il colpo non nascondendo un certo rammarico. Aver perso consensi non l'ha lasciata indifferente:

"Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro", " ha confessato la Sorge alla Nazzaro.

