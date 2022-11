Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta si scaglia contro Nikita Pelizon: "È la peggiore, una vera stratega"

Gossip TV

Cristina Quaranta durissima contro Nikita Pelizon dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 3 novembre 2022 su Canale 5 e che sarà ricca di colpi di scena. Nell'attesa, l'ex gieffina Cristina Quaranta, intervistata dal settimanale Chi, è tornata all'attacco contro la giovane Nikita Pelizon.

Cristina Quaranta smaschera Nikita Pelizon dopo il Gf Vip

Cristina Quaranta ha rilasciato una nuova intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui non ha risparmiato dure critiche a nessuno dei suo ex compagni di viaggio. Tra tutti, però, l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro Nikita Pelizon, rea di aver contribuito alla sua eliminazione:

La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon. Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze. Al pubblico questo non arriva, ma noi lo abbiamo capito. Antonino, che è una persona perbene, generosa e premurosa, dovrà stare lontano da lei. È riuscita a colpire i miei punti deboli, come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello. Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione. Lei è la peggiore in assoluto. Io per una parola che non dovevo dire sono stata condannata dal televoto.

La Quaranta ha poi continuato commentando le dinamiche del Gf Vip e l'avvicinamento, a detta sua strategico, della Pelizon a Daniele Dal Moro:

Noto che la mia assenza pesa, dato che parlano molto di me. Nikita ha colpito il suo nuovo bersaglio, ovvero Elenoire, facendola impazzire e avvicinandosi a Daniele Del Moro. Condanno lo sputo della Ferruzzi, ma la Pelizon l’ha fatta crollare appositamente. E dico: attenzione a Daniele Del Moro, che sta vivendo un forte disagio. Bisogna alzare le antenne. Conoscendo la televisione, che spesso non premia il merito, so già che una come lei arriverà certamente in finale.

