Grande Fratello Vip, Luca Salatino e Attilio Romita ai ferri corti: "Non mi faccio maltrattare da nessuno"

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip: nervi tesi tra Luca Salatino e Attilio Romita.

Nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip tra Luca Salatino e Attilio Romita. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 3 novembre 2022 su Canale 5, i due concorrenti della settima edizione si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta.

Scontro al Gf Vip tra Luca Salatino e Attilio Romita

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa discussione tra Luca Salatino e Attilio Romita. Tutto è nato quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha lamentato di non trovare più le sue scarpe e ha chiesto al giornalista Rai se le avesse date per errore proprio ad Amaurys Perez, eliminato nel corso dell'ultima puntata: "Hai messo le scarpe mie dentro la valigia sua e te la prendi pure con me? Ma ti alzo la voce. Ti sto parlando e mi ti giri con le spalle, allora non parliamo più [...] Non posso dire più un ca**o qua dentro, oh, devo parlare solo di carbonara e amatriciana qua".

Il comportamento di Salatino ha fatto letteralmente innervosire Romita che, chiamato nel Confessionale dagli autori del Gf Vip, ha sbottato:

Non so perché lui nei miei confronti abbia un atteggiamento maleducato, con un tono di voce violento. E’ impossibile pensare che uno venga nella tua stanza d’albergo e ti aggredisca perché gli è sparito un paio di scarpe. Non mi faccio maltrattare da nessuno. Non mi sono fatto maltrattare da potenti, che potevano stroncarmi la carriera, figuriamoci se mi faccio maltrattare da lui [...] Adesso si sente il personaggio di questa vicenda e pensa di poter trattare chiunque come vuole, altrimenti non ti rivolgi a me in quel modo. E’ chiaro che cerca scuse per litigare, perché mi attribuisce cose false e quindi preferisco stargli alla larga...non ci voglio veramente avere nulla a che fare con una persona così.

Poco dopo, Luca e Attilio hanno cercato di confrontarsi e chiarire le loro posizioni. "Io non posso subire aggressioni alla mia età" ha ribadito il giornalista decidendo di prendere le distanze dal romano, che ha invece sottolineato "Secondo me per queste cose non c’è età. Sono venuto qui a chiedere scusa perché sono un ragazzo rispettoso e ti ho portato sempre rispetto".

