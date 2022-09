Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio su Pamela Prati e Orietta Berti: "Non è facile fare..."

Gossip TV

Cristiano Malgioglio commenta la partecipazione di Pamela Prati e Orietta Berti al Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio è stato tra i protagonisti più amati e iconici del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'attuale giudice di Tale e Quale Show ha vuotato il sacco sulla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e commentato la presenza di Pamela Prati nella famosa Casa di Cinecittà.

La confessione di Malgioglio su Orietta Berti e Pamela Prati

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'ex opinionista e gieffino, che sta per tornare in onda sul piccolo schermo in veste di giudice a Tale e Quale Show, ha deciso di dire la sua sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 e commentare la partecipazione di Orietta Berti come opinionista:

Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è meravigliosa, è una donna alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Ho avuto modo di vederlo poco, trovo Signorini meraviglioso. Il GF che ho fatto io rimarrà nella storia perchè c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche. Spero possa avere lo stesso successo dello scorso anno.

Malgioglio non ha perso occasione di commentare anche la presenza nella Casa del Gf Vip di Pamela Prati. La showgirl ha infatti rivelato di aver accettato la proposta di Signorini di partecipare al programma per cercare di riscattarsi dopo lo scandalo di Mark Caltagirone. A tal proposito, Cristiano ha dichiarato:

Rilancio di che cosa? Deve trovare un secondo Caltagirone. Se lo troverà? Ce ne sono tanti finti in giro.

