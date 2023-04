Grande Fratello Vip, crisi in corso tra Luca Salatino e Soraia Ceruti?

Gossip TV

L'ex coppia del GFVip, Luca Salatino e Soraia Ceruti potrebbero essere già in crisi? Ecco cosa sappiamo!

Luca Salatino e Soraia Ceruti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dei reality: dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, la coppia ha affrontato anche la sfida del Grande Fratello Vip, dove l'ex tronista è stato concorrente per alcuni mesi, ma dopo diversi momenti di tristezza, dovuti soprattutto alla mancanza della compagna, ha deciso di abbandonare il programma, nonostante fosse uno dei più quotati per la vittoria.

GFVip, Luca Salatino e Soraia Ceruti sono in crisi?

La coppia ha annunciato qualche settimana fa che hanno iniziato a convivere e che Luca si sarebbe dovuto operare a breve, a causa di alcuni problemi alla schiena che lo affliggono da anni e l'hanno portato ad abbandonare il mondo del pugilato. La coppia ha affrontato anche questo ostacolo, mostrandosi più unita e innamorata che mai, raccontando i dettagli dell'operazione, mostrandosi sui social molto affiatati e uniti.

Tuttavia, come ha fatto notare anche il sito di gossip Isa & Chia, da alcuni giorni la coppia ha fatto dubitare i fan della loro serenità, dato che non sono comparsi insieme sui social. Molti fan hanno persino contattato la regina del gossip, Deianira Marzano, la quale ha pubblicato nelle sue stories uno dei messaggi ricevuti da un fan in cui si chiedevano notizie di questa presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti e ha commentato:

"Si vocifera che ci sia una crisi. Se così non fosse, smentiranno queste voci di corridoio"

Mentre, invece, Lorenzo Pugnaloni ha smentito categoricamente la crisi, riportando di aver sentito il diretto interessato tramite messaggi:

"Assolutamente no, raga, smentisco. Luca sta facendo la riabilitazione, mentre Soraia è occupata con le cose della casa. Ho sentito Lu su whatsapp prima ed è tutto ok"

