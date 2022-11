Grande Fratello Vip, confronto in diretta tra Pamela Prati e Orietta Berti: ''Non sono una diva, sono una star'' [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Orietta Berti e Pamela Prati sono state protagoniste di un acceso confronto. Ecco il video.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha premiato Pamela Prati, salva al televoto nonostante le polemiche - fuori e dentro la casa di Cinecittà - sulla sua sincerità a proposito dello spinoso e mai risolto caso di Mark Caltagirone. Orietta Berti sembra essere tra le principali detrattrici della showgirl sarda e, nel corso della diretta su Canale 5, si è scontrata proprio con lei accusandola di non essere stata sincera. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo, ricordando che le puntate del GF Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti non crede a Pamela Prati

Nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, con l’approvazione del pubblico che adora i suoi commenti che, seppur rari, non mancano mai di essere pungenti, Orietta Berti sembra essere tra le principali antagoniste di Pamela Prati. La showgirl sarda ha varcato la porta rossa di Cinecittà con l’intenzione di riscattarsi, dopo essere stata coinvolta nel caso Mark Caltagirone, ovvero un caso mediatico che ha scosso e appassionato milioni di telespettatori in tutta Italia per mesi. Un caso che, ancora oggi, non è stato risolto nonostante Pamela sia stata dichiarata estranea ai fatti.

Orietta non può proprio credere alla versione dei fatti raccontata da Prati, che in effetti presenta tantissime lacune e contraddizioni, e ha ammesso di reputare la gieffina assolutamente poco credibile, tanto da sentirsi presa in giro dal suo racconto. Prati non ha gradito, lanciandosi in accuse contro l’opinionista che, nel corso della puntata del Gf Vip, ha voluto specificare che le sue critiche sono rivolte in particolare al suo sentirsi per forza una gran diva.

“Io ho soltanto detto che le dive sono diverse. Io non sono una diva, io sono una cantante popolare italiana, le dive sono quelle che vincono l’Oscar come Sophia Loren… Poi ognuno si sente l’età che si sente. Io anche mi sento una ventenne, poi mi guardo allo specchio e mi spavento! Sei contenta che sei arrivata prima? Vedi le mie frecciatine aiutano”.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati zittisce Orietta Berti

Orietta ha ironizzato, tirando in ballo il televoto che ha premiato Pamela e ha decretato l’eliminazione di Carolina Marconi, in profonda crisi negli ultimi giorni. Pamela, appoggiata da Marco Bellavia durante il confronto con Orietta - una situazione che sembra confermare il grande interesse che il presentatore nutre per lei e la volontà di approfondire un flirt mai del tutto sbocciato lontano dalle telecamere - ha esclamato in tutta risposta:

“Io ho spiegato che ho fatto tante volte le dive negli spettacoli. Poi non sono una diva, sono una star”.

Secca e pungente, Pamela porta a casa lo scontro nel corso della diretta del programma condotto da Alfonso Signorini, strappando un sorriso con la sua risposta pronta e andando immediatamente in trend su Twitter dove, sebbene la sua sincerità sia messa pià volte in discussione, tutti o quasi adorano le sue risposte pronte. Orietta si ricrederà sul conto della showgirl sarda o assisteremo a nuovi confronti?

