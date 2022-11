Grande Fratello Vip, Carolina Marconi ad un passo dal ritiro, è scontro contro gli autori

Gossip TV

Il momento no di Carolina Marconi, pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per alcuni dissapori con gli autori del programma.

Momento no per Carolina Marconi, pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per alcuni dissapori con gli autori del programma.

Gf Vip: Carlina Marconi vuole ritirarsi dopo un scontro in confessionale con gli autori

Per la 44enne venezuelana, oltre a numerosi dissapori con alcune compagne d'avventura, sono subentrate incomprensioni con gli autori tanto da convincerle che proprio loro la vorrebbero ormai fuori dal gioco.

Il malessere di Carolina è nato principalmente durante l'ultima puntata del reality quando la gieffina ha avuto un scontro con Alfonso Signorini. La showgirl si sente messa da parte nel contesto televisivo e utilizzata principalmente per polemiche sterili che non dovrebbero vederla come protagonista. A peggiore le cose, ci sarebbe stato un confessionale nel quale la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con gli autori e maturare quindi il ritiro dal reality.

Parlando con Nikita, Carolina ha manifestato la sua voglia di lasciare la Casa e rinunciare al cachet:

“Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”

La modella triestina ha cercato di motivare Carolina invitandola a restare nel gioco e fregandosene di tutto il resto ma, a queste parole, la venezuelana ha fatto intendere di aver detto alcune cose scomode che a quanto pare non sono andate molto a genio agli autori:

"Sembra gli autori stessi non mi vogliano...beh dopo la clip con robe di settimane fa lo penserei anch'io"

Le parole della Marconi pare si riferissero a Bellavia quando la showgirl aveva chiesto al Gf di aprire gli occhi su Marco. Poco dopo, è scattata la censura della regia e gli ulteriori retroscena della gieffina non sono stati udibili.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.