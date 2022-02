Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez spara a zero su Delia Duran: ''Offende la cultura sudamericana''

Gossip TV

Cecilia Rodriguez critica apertamente la discussa concorrente del Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez non ci sta e tuona sui social contro Delia Duran. Dopo aver ascoltato le giustificazioni della showgirl sul suo spirito esuberante e la scelta di vivere un amore libero con Alex Belli, la bella argentina si scaglia contro Delia e la invita a non appellarsi sempre alle consuetudini della cultura sudamericana, che in questo modo offende mortalmente.

Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez si scaglia contro Delia

Delia Duran è una delle protagoniste più controverse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, pur avendo fatto un ingresso tardivo nella casa. La showgirl venezuelana si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso quando il compagno Alex Belli si è invaghito di Soleil Sorge e ha preteso spiegazioni, prima di prendere una pausa del rapporto e varcare la porta rossa di Cinecittà. Mentre la sua nemesi trova alleati come Giulia Salemi, Delia continua ad essere molto criticata.

Questa volta è Cecilia Rodriguez a sparare a zero sulla gieffina, stanca di sentire Duran giustificare i suoi comportamenti, trincerandosi dietro la scusa di essere una caliente pantera sudamericana. In una Ig Stories, mentre si gode un po’ di relax con Ignazio Moser, Cecilia tuona e si dissocia dalle parole di Delia.

“Volevo difendere la mia cultura. In questo GF ho sentito dire “io sono sudamericana e noi sudamericani siamo così“. Non è vero, non confondiamo le cose. E’ vero, a livello culturale siamo diversi, noi siamo tanto di contatto, baci, abbracci e balletti perché noi siamo nati in mezzo alla musica, alla salsa. Siamo nati con quella musica lì e sapete come sono questi balli, molto sensuali. Però non confondiamo una cosa con l’altra. Ci tengo a dirlo, noi sudamericani non siamo tutti così. Volevo solo fare chiarezza perché mi sono sentita offesa. Noi siamo sicuramente più aperti, ma nemmeno tanto perché io sono sudamericana e non sono così aperta in amore. L’amore per me è quello tradizionale, da condividere con una sola persona. L’amore è libero ma non nel senso di andare con altre persone. Quello non è amore libero, l’amore libero è tutt’altro. Ci tenevo tanto a dirvelo, noi sudamericani non siamo così”, questo lo sfogo della Rodriguez.

