Gossip TV

Dopo le tante indiscrezioni sulla festa di compleanno di Lulù Selassiè, la più giovane delle sorelle, Clarissa ha deciso di fare chiarezza: l'intervista a Fanpage.

Lulù Selassié, la giovane principessa tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha compiuto 24 anni il 9 giugno scorso e, oltre alla festa in occasione del giorno del suo compleanno, l'ex gieffina ha organizzato un altro evento il 22 giugno scorso in compagnia di altri amici ed ex gieffini in un hotel campano.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè racconta tutta la verità sul compleanno di Lulù

Sulla festa di compleanno in questione, c'è stato un grande chiacchiericcio in seguito ad alcune indiscrezioni riferite dal portale di The Pipol Gossip, secondo cui la festa sarebbe stata un vero e proprio flop caratterizzato da tante assenze che avrebbero persino creato problemi con i proprietari dell'albergo.

Clarissa, la più giovane delle sorelle Selassiè intervistata da Fanpage, ha deciso di fare finalmente chiarezza sul compleanno della sorella Lulù, chiarendo, innanzitutto, il motivo per cui la festa è stata rimandata:

Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di fare questa trasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre, Lulù aveva commissionato un abito che non era pronto. E poi altri motivi logistici. Le persone che si occupavano degli allestimenti della festa, hanno avuto dei contrattempi. Cose che possono succedere. Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perché non c’erano invitati, perché la gente non voleva venire. Non è vero.

Clarissa ha parlato anche degli invitati e di quanti ospiti non si sono presentati:

Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perché Lulù non ne aveva voglia. Voleva festeggiare con le persone a cui vuole bene, con quei pochi amici che si contano sulle dita di una mano. Poi avevamo invitato dei parenti, cugini che vivono a Napoli. Ma non erano affatto 50 persone. Una falsità assurda. […] Tra i 20 e i 25 al massimo. Era una cena ristretta. Di certo non dai 40 in su. Una decina non si sono presentati. Non tutti potevano prendere ferie e raggiungerci. Purtroppo, poi, un nostro amico ha avuto il Covid ed era stato a contatto stretto con altri nostri amici che sarebbero venuti insieme a lui da Milano. Uno di loro è stato male e, di conseguenza, tutti gli altri si sono messi in isolamento. Non sono potuti venire per questo semplice motivo.

E ancora:

Molti di quei video, però, sono stati realizzati alla fine della festa. Il momento dopo la torta. La festa è iniziata abbastanza presto, intorno alle 21:00, ed eravamo tutti seduti a tavoli diversi a mangiare. Una cosa molto tranquilla, come voleva Lulù che in questo momento – ripeto – non se la sente di festeggiare. Lo ha fatto solo per l’affetto che nutre per gli amici, i cugini e la mamma.

L'ex gieffina ha rivelato chi tra gli ex gieffini non ha potuto essere presente:

Pochi. Avevamo invitato Gianmaria Antinolfi, che non è potuto venire perché aveva un evento, a cui ha dovuto presenziare per lavoro. Alex Belli e Delia Duran, che avevano un impegno. Poi Federica Calemme, la quale è venuta. Giucas Casella non è potuto venire perché anche lui aveva un lavoro da fare. Ainett Stephens doveva lavorare a Roma. Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in Puglia.

Per ciò che concerne Manuel Bortuzzo e se quest'ultimo fosse stata invitato, Clarissa ha rivelato:

Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel. […] Forse Giucas, il nostro nonnino. Ma tanto lo vedremo a Roma nei prossimi giorni. In questo momento, Lulù è molto concentrata sul suo lavoro. Ha vari progetti importanti che andranno in porto a settembre. Non cerca l’amore, quindi non credo aspettasse qualcuno in particolare alla sua festa. Voleva semplicemente godersi questo momento di relax, che hanno cercato di rovinare ma non ci sono riusciti.

Però voglio precisare una cosa. Il 9 giugno, giorno del compleanno di Lulù, abbiamo fatto una festa privata a casa nostra e i vipponi del GF c’erano. C’erano Giucas Casella, Giacomo Urtis e tanti nostri amici molto stretti. Molti di loro vogliono evitare di stare in mezzo a queste situazioni e hanno preferito non pubblicare le foto sui social, per scongiurare polveroni. Credo sia stata una scelta saggia, perché ci siamo risparmiati tanti commenti inutili. Una cosa è bella soprattutto quando la tieni un po’ per te

Le indiscrezioni difffuse di recente erano della fake news, come ha precisato la più giovane delle principesse:

"Lulù era felicissima. Sono venuti anche dei nostri collaboratori e ci siamo rilassati tutti insieme. Devo dire anche che all’hotel sono stati super ospitali. Ho letto un po’ di fake news anche su questo, si è parlato di imbarazzo da parte dell’hotel. Ora ti spiego come è andata. Noi abbiamo un’amicizia con il proprietario dell’hotel. Le figlie sono nostre fan sfegatate e così l’ho conosciuto. Tra noi non c’era nessun accordo per cui noi dovessimo portare altri vip. Sono stufa che ci facciano passare sempre per persone legate ai soldi. Per fortuna i nostri fan sanno chi siamo veramente. Facile attaccare una persona buona e fragile come Lulù."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.