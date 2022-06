Gossip TV

The Pipol Gossip racconta un retroscena sulla festa compleanno di Lucrezia Selassié: "Grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel"

Il compleanno di Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, la giovane principessa tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe ormai diventato un caso.

Grande Fratello Vip, il compleanno di Lulù Selassiè diventa un caso ma il web insorge

Lulù, il 9 giugno scorso ha compiuto 24 anni e in quell'occasione si vociferava avesse organizzato una grande festa di compleanno in un hotel a Napoli, salvo poi rimandare all'ultimo perché molti degli invitati, tra i quali naturalmente alcuni ex compagni d'avventura nella Casa del GF Vip, non avrebbero potuto presenziare.

Secondo quanto riferisce il portale di The Pipol Gossip, l'evento sarebbe stato rimandato a ieri, mercoledì 22 giugno nello stesso albergo campano. Dei 50 invitati pare non si sia visto nessuno, soprattutto tra gli ex gieffini, fatta eccezione per Federica Calemme.

Il sito parla di un grande imbarazzo da parte dell'hotel che ha ospitato l'evento. Ecco i retroscena svelati sulla pagina Instagram di The Pipol Gossip:

Scandalo Selassié, festeggiano il compleanno a Napoli ma nessun ospite si presenta! Caos con la proprietà dell'hotel. Il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma come avevamo già anticipato, il tutto sarebbe stato spostato ad una nuova data, il 22. E così è stato. Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno. Dei cinquanta invitati previsti (tra i quali anche diversi ex gieffini), se ne sono visti ben pochi. I fotografi vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service".

Sotto al post in questione, centinaia di commenti contro la pagina e in difesa delle sorelle. Molti utenti parlano di un vero e proprio accanimento mediatico contro le sorelle Selassié.

