Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié opinionista della nuova edizione del reality? La confessione dell'ex gieffina

Clarissa lancia un appello a Signorini: "Vorrei fare l'opinionista del Grande Fratello il prossimo settembre".

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è appena conclusa con la vittoria di Jessica Selassié. A fare un bilancio del suo percorso nella Casa è stata Clarissa Selassié che, intervistata dal settimanale Chi, si è proposta per ricoprire il ruolo di opinionista del reality show.

La confessione inaspettata di Clarissa Selassié

Dopo aver partecipato come concorrente, Clarissa è pronta a ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina, senza troppi giri di parole, ha lanciato un appello proprio al conduttore del programma: "Per il carattere che ho mi piacerebbe molto fare l’opinionista. So già che vi regalerei delle perle assurde di quelle proprio che voliamo in alto. E l’opinionista la vorrei fare al Grande Fratello il prossimo settembre".

"A parte questo, a me piace molto cantare, anche con le mie sorelle" ha aggiunto la Selassié "Però abbiamo modi diversi di esprimerci attraverso la musica. A breve farò uscire il mio primo singolo. Non un disco intero, per adesso è una canzone. Vado piano, piano, a piccoli passi in questo mondo. In ogni caso ci amate così, perché siamo fatte in questo modo e non siamo noiose!".

A proposito dell'amore e del suo rapporto speciale con l'ex gieffino Antonio Medugno, Clarissa ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale: "Adesso la situa tra me e lui è che non c’è nessuna situazione! Ci vogliamo bene, siamo tanto amici. Io ho un’altra persona che mi ha rubato il cuore lui ha un’altra persona che l’ha conquistato. In ogni caso siamo tutti felici così. Siamo rimasti in buoni rapporti".

