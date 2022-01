Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: "Alessandro ha portato scompiglio tra Sophie e Jessica. Manila? È falsa"

Gossip TV

L'ex gieffina Clarissa a ruota libera sui concorrenti del Gf Vip.

Clarissa Selassié è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, l'ex gieffina ha commentato le ultime vicende che hanno caratterizzato la Casa di Cinecittà e ribadito il suo pensiero su Manila Nazzaro.

La verità di Clarissa Selassié

Dopo aver criticato e chiesto la squalifica dal gioco di Katia Ricciarelli, Clarissa ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Manila. "Per me Manila è falsa, vuole fare buon viso a cattivo gioco" ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip "Avevo dei miei dubbi, poi quando sono uscita ho voluto aspettare perché sono educata. [...] La reputo un personaggio costruito. La parola finta non la definisce abbastanza. E’ costruita".

Clarissa ha poi parlato delle coppie nate nella Casa del Gf Vip: "Sono molto felice che Manuel e Lulù si stanno finalmente lasciando andare. Era come se prima lui avesse la pulce nell’orecchio da altri concorrenti, poi si è lasciato andare. Altra gente che stava accanto a Manuel non aveva le sue stesse intenzioni, facevano far star male due ragazzi innamorati. Alessandro e Sophie? A lui Sophie gli piace, ma si diverte pure".

Leggi anche Intervista esclusiva a Patrizia Pellegrino

A proposito di Jessica, che continua a ritrovarsi in mezzo alla storia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Clarissa ha confessato: "Non mi è piaciuto che abbia portato scompiglio in un’amicizia importante come quella di Sophie e Jessica. Fino ad oggi non ho mai voluto dire nulla. [...] Credo che Jessica non ci sia rimasta male per lui, ma perché lei è una ragazza molto romantica. Magari si è un pochino illusa che questo ragazzo potesse farla sentire donna".

