Grande Fratello Vip, cinque concorrenti positivi rientrano in Casa (tranne uno!)

Ben cinque vipponi hanno fatto rientro nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essersi negativizzati al tampone.

GF Vip, cinque concorrenti tornano in Casa dopo l'incubo Covid

Stiamo parlando di Attilio Romita, Charlie Gnocchi Patrizi Rossetti, Luca Onestini e Wilma Goich che erano in isolamento da diversi giorni dopo aver essere risultati positivi al Covid-19. Alberto De Pisis, è l'unico concorrente ancora in albergo. Il gieffino è stato l’ultimo in ordine di tempo ad essere stato contagiato e, di conseguenza, risulta ancora negativo ed è ancora in isolamento.

L'incubo Covid che si è abbattuto sulla settima edizione del Gf Vip, sembra finalmente rientrato anche se non è ancora chiaro come i concorrenti abbiano contratto il virus essendo isolati nel grande loft di Cinecittà

. Ieri, c'è stato un nuovo allarme sulle condizioni fisiche di Daniele Dal Moro. L'ex tronista di Uomini e Donne, la notte scorsa, è stato infatti ricoverato d'urgenza in ospedale.

Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza - ha confidato Daniele ai suoi compagni d'avventura - Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino".

I motivi che lo hanno costretto a recarsi in ospedale non sono stati chiariti ma si è ipotizzato un attacco di panico. Daniele, nel corso della sua avventura al Gf Vip 7, ha raccontato di aver vissuto anni molto difficili in cui la depressione e il panico hanno condizionato la sua vita dall'età di 22 anni. Il gieffino ha parlato di momenti drammatici in cui viveva con il terrore di morire ed è stato spesso costretto a ricoverarsi per tornare a vivere una vita normale.

