Grande Fratello Vip, la verità di Daniele Dal Moro sul suo ricovero in ospedale: "È stata una notte brutta"

Il gieffino Daniele Dal Moro rivela ai suoi compagni di gioco le cause del suo ricovero.

Tempo di importanti confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Daniele Dal Moro. Il bel modello ed ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare ai suoi compagni di avventura le reali cause del suo ricovero in ospedale.

La rivelazione di Daniele Dal Moro al Gf Vip

Per Daniele Dal Moro questi non sono stati per niente dei giorni difficili. Come riportato da Biccy, il concorrente domenica notte non è stato bene e la produzione del Grande Fratello Vip pare abbia deciso di farlo ricoverare in ospedale. A far luce sulla situazione ci ha pensato il diretto interessato che, parlando con i suoi compagni di gioco, gli ha fatto capire di aver avuto un attacco di panico:

Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino.

Daniele ha infatti raccontato a Edoardo Donnamaria di aver già avuto questi problemi anche in passato:

Sono stato ricoverato varie volte in ospedale. Durante il periodo della Medie iniziano i problemi veri, più passava l’età e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate. Ho avuto compagnie sbagliate, droga, alcol. Dai 14 anni ho iniziato a usare le droghe, poi a 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la mia vita si è fermata. Questo problema che ho la consapevolezza che colpisce tante persone, ti toglie la vita, non sei più neanche in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Sono stato ricoverato 100 volte nei primi sei mesi. Non avevo controllo, pensavo tutte le volte di morire. Avevo paura di morire tutti i giorni per diversi anni.

