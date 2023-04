Grande Fratello Vip, chi vincerà la settima edizione? I nostri pronostici e le nostre preferenze

Gossip TV

Il vincitore della settima edizione del Gf Vip: pronostici e preferenze della redazione di Comingsoon.it

L’attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 3 aprile 2023 su canale 5 andrà in onda la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi. Questi ultimi due, però, si scontreranno al televoto e solo il più votato raggiungerà i cinque finalisti. Stando ai sondaggi, le favorite alla vittoria sono la vulcanica Oriana Marzoli e la modella Nikita Pelizon. Due grandi protagoniste del reality show di Alfonso Signorini che, con la loro determinazione e forte personalità, hanno animato la Casa di Cinecittà e conquistato tutti i telespettatori. Assisteremo quindi a un vero e proprio scontro al femminile? Chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf vip che andrà in onda stasera, lunedì 3 aprile 2023, in prima serata su Canale 5! (Eleonora)

Siamo arrivati alla fine anche di questa edizione del Grande Fratello Vip: un'edizione che si è distinta per l'accumulo, puntata dopo puntata, di polemiche e momenti al limite del paradossale, nella quale i vipponi si sono dati battaglia tra pianti, urla e trash. Quella di quest'anno è stata, però, anche l'edizione del cambiamento: basta scurrilità, ha tuonato dall'alto del suo ruolo da amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e così è stato. Ammonimenti e due gieffini squalificati, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, per evitare di compromettere ulteriormente il reality più chiacchierato d'Italia. Dicevamo, siamo alla fine e questa sera scopriremo chi sarà incoronato vincitore - o vincitrice - di questa edizione del Grande Fratello Vip. I gieffini arrivati in finale sono Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi, questi ultimi due saranno i primi ad andare al televoto e iniziare la catena di eliminazioni che porterà alla proclamazione del vippone vincente. E non sorprende che si inizi da Miconi e De Pisis, che insieme a Giaele De Donà sembrano quasi degli outsider rispetto alle personalità più forti come quelle di Marzoli, Tavassi e Pelizon. Perché è certo che a vincere non saranno sicuramente Milena Miconi o De Pisis, troppo "buoni", rispettosi, educati, mai protagonisti di una polemica o di una scenata. Idem De Donà, che una pungente Sonia Bruganelli definì "un'inutile concorrente" e che è stata quasi assente dalla narrazione del programma. Con motivazione simile potrebbe non vincere Micol Incorvaia, dolce metà del più vulcanico Tavassi, troppo "tranquilla" per un reality come questo. E il suo innamorato? Edoardo Tavassi è stato incoronato vincitore da Fabrizio Corona (scusate il gioco di parole) e all'inizio sembrava piacere per il suo sarcasmo, le battute pungenti, l'intraprendenza, ma ora? I sondaggi lo danno tra i tre favoriti per la vittoria finale, ma di fronte a due guerriere regine come Marzoli e Pelizon sembra relegato dietro di loro, al terzo posto. Questa finale del GFVip 7 sarà una lotta tra donne, una sfida tutta al femminile tra la Reina dei reality, la venezuelana Oriana Marzoli, e la stratega Nikita Pelizon. La prima ha già partecipato a 4 reality, sa come muoversi, è stata al centro delle polemiche, ma non si è mai curata troppo degli epiteti che le affibiavano; la seconda è una stratega nata: ha stretto legami con vari gieffini, è la bff di Antonella Fiordelisi, attirando su di sé tutte le simpatie dei Donnalisi, che sicuramente voteranno per lei dato che i loro due beniamini sono stati fatti fuori. Sarà una sfida all'ultimo voto, uno scontro tra titane, il cui esito è - a poche ore dalla finale- davvero incerto. ma se dobbiamo schierarci, allora lo faremo al fianco di Oriana Marzoli. (Maria)

Signori e signori, ci siamo. Dopo quasi sette mesi, la settima edizione del Grande Fratello Vip chiuderà i battenti questa sera, lunedì 3 aprile 2023. Un'edizione caratterizzata da molte polemiche sin dall'inizio (ricordiamo il ritiro di Marco Bellavia) per concludersi con un'importante cambio di rotta voluto dall'amministratore delegato in persona, Pier Silvio Berlusconi. A quest'ultimo non sono piaciute alcune esternazioni colorite e determinati comportamenti irrispettosi dei vipponi tanto da farli reguardire dal suo conduttore, Alfonso Signorini. Proprio lui che ci aveva promesso edizioni del programma abbandonando il "politically correct" si è dovuto arrendere ad una nuova linea editoriale caratterizzata da ben poca tolleranza. Nelle ultime settimane il reality ne ha inevitabilmente sofferto perdendo, a nostro avviso, quelle pungenti dinamiche che lo caratterizza. Ma veniamo alla finale. Dopo l'esito dell'ultimo televoto in corso, tra Alberto e Milena, che vede favorita quest'ultima, i finalisti saranno sei e andranno a contendersi lo scettro del vincitore di un'edizione certamente non memorabile. I tre potenziali vincitori sono tre - Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi - e non c'è nessun altro che può essere in grado di determinare un colpo di scena. Bene, stando al nuovo registro del reality, la vittoria dovrebbe andare alla Pelizon che mai si è distinta per atteggiamenti o esternazioni discutibili, a differenza di Oriana e Tavassi che ne hanno dette davvero molte. Quest'ultimo in particolare, a nostro avviso, non si merita la vittoria al Gf Vip (ma i telespettatori sembrano vogliano premiarlo più per un contentino post Isola dei Famosi che Tavassi ha dovuto abbandonare ad un passo dalla finale). A dare questo programma e anche tanto, è stata Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e appunto, Nikita. Nel bene e nel male. Fuori Antonella, dovrebbero essere premiate le due altri Vippone che si sono messe in gioco a 360 gradi e se la venezuelana si è resa protagonista di diversi scivoloni, Nikita è stata impeccabile nonostante abbia avuto sempre la maggior parte del gruppo contro (Anita),

