Grande Fratello Vip, chi vincerà la sesta edizione? Nuovo aggiornamento sui sondaggi e bookmakers

Lunedì 14 marzo si concluderà l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip. Chi vincerà tra Lulù, Jessica, Davide, Barù, Delia Duran e Giucas Casella?

Lunedì 14 marzo 2022, si concluderà l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip, la sesta del format in versione Vip del reality show targato Mediaset. Per il momento, i finalisti ufficiali dell'edizione sono: Lulù Selassiè, Delia Duran, Davide Silvestri e Barù. Il sesto nome, sarà proclamato dopo l'esito del televoto tra Jessica Selassié e Giucas Casella.

Ma chi è il concorrente favorito per la vittoria finale? Da diverse settimane ormai, tra sondaggi e bookmakers, svetta il nome della più grande delle sorelle Selassié, Jessica tallonata dalla sorella Lulù. Al terzo posto troviamo Davide Silvestri a cui seguono Delia Duran e Barù. Il meno quotato per la vittoria sarebbe dunque Giucas Casella.

Sul tabellone di Olybet, Jessica è quotata a 2,40, inseguita da Lulù a 2,70. Si sale a 7 per il successo della Duran e dell'enologo toscano Barù. Ultimo, Casella a 22. Anche sui sondaggi online svetta sempre il trionfo di Jessica Selassiè. Nell'edizione in corso, forse nessuno si sarebbe mai aspettato che come probabili vincitrici ci fossero due tra le concorrenti meno conosciute del cast.

L'appuntamento con la finalissima del Grande Fratello Vip, ci aspetta lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5. Il reality, iniziato il 12 settembre del 2021, si appresta a chiudere l'edizione più lunga di sempre, la terza condotta da Alfonso Signorini.

