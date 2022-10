Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Alberto, Antonino, Attilio, George, Cristina e Giaele? I sondaggi

Gossip TV

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5, in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip. Chi sarà l'eliminato tra Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Attilio Romita e George Ciupilan ? Ecco chi è in svantaggio.

Gf Vip, Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Attilio Romita e George Ciupilan, chi sarà il concorrente eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Il televoto anche questa settimana è in positivo e vediamo tra i sondaggi online chi è attualmente il preferito e chi rischia di essere eliminato.

Per quanto riguarda il vip più votato ci sono risultati diversi e per certi versi anche sorprendenti. In due classifiche svetta al primo posto George Ciupilan mentre negli altri due sondaggi online il primo posto è assegnato ad Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Se per il preferito i voti si dividono, sembra invece chiaro in tutti quale sia il vip meno votato e quindi a rischiare l'eliminazione nel corso della decima puntata: la posizione di coda è infatti occupata da Cristina Quaranta in tutti i sondaggi più importanti.

I comportamenti di quest'ultima nei confronti di Nikita in primis non sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico che l'ha giudicata particolarmente aggressiva nei confronti della gieffina. La Quaranta, che negli ultimi giorni ha discusso animatamene anche con Giaele, ha avuto un crollo in compagnia di Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi ai quali ha spiegato di non nutrire una particolare antipatia nei confronti della Pelizon e di aver compreso di aver avuto una reazione eccessiva nei suoi riguardi.

La rabbia incrollata che talvolta l'ha fatta esplodere, tuttavia, è stata criticata duramente dal pubblico e sarà proprio quest'ultimo, forse, a decretarne l'eliminazione.

