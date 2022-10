Grande Fratello Vip, nella notte volano stracci tra Giaele De Donà e Cristina Quaranta! (VIDEO)

Gossip TV

Scontro infuocato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata e le Nomination, esplode una lite furibonda tra Giaele De Donà e Cristina Quaranta. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, forti tensioni tra Giaele De Donà e Cristina Quaranta

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è un momento di pace, certamente non dopo le puntate che portano a galla rancori, inimicizie e creano polemica a causa delle Nomination. Vedendosi nuovamente nominata da Cristina Quaranta, con la quale di certo non ha un ottimo rapporto, Giaele De Donà è esplosa e ha iniziato a inveire contro la gieffina:

“Comunque ti interessa se mi nomini, visto che mi hai nominato con la motivazione che non sono abbastanza diretta. Io spero di esserci solo per dare fastidio a te […] A te pare normale che hai detto a Nikita di non abbracciarmi dopo che ho discusso con Ginevra? Tu sei andata a dirle che ha sbagliato ad abbracciarmi, facendo branco”.

Giaele è certa che Cristina la voglia fuori dalla casa del Gf Vip per motivazioni legate alla sua sfera sentimentale, forse al legame che sta instaurando con Antonino Spinalbese, per il quale Antonella Fiordelisi ha distrutto Ginevra Lamborghini. L’ex volto di Non è la Rai non ha mostrato pietà e, dopo aver scimmiottato la voce di Giaele, ha replicato velenosa:

“Mi sembri una bambina di due anni, ti ho spiegato perché ti ho nominato perché la persona che volevo nominare era tra i preferiti e gli immuni, quindi ti ho nominato. Io spero tu non ci sia neppure la prossima volta. Io ti ho già detto che, in quell’occasione, Nikita avrebbe dovuto stare dalla parte di Ginevra”.

