Grande Fratello Vip: Chi è Teresa Langella? Età, lavoro, fidanzato, Uomini e Donne

Conosciamo meglio Teresa Langella, l'ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Teresa Langella: Ecco chi è la potenziale nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Teresa Langella nasce a Napoli, in Campania, sotto il segno dell'Acquario, il 31 gennaio del 1992; ha quindi 30 anni. Diventa nota nel 2018, nel momento in cui partecipa a Temptation Island nelle vesti di tentatrice.

Dopodiché, Teresa sale sul trono di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dove, anni prima, era stata una corteggiatrice. Al termine del suo percorso, sceglie Andrea Dal Corso, il quale le dice di "no". Una volta lontani dalle telecamere, i due danno invece avvio ad una relazione amorosa, che va avanti ancora oggi. Teresa ed Andrea stanno insieme da tre anni.

Benché abbia recitato per il piccolo e grande schermo, ha una grande passione per la musica, e nella fattispecie per il canto. Teresa ha pubblicato diverse canzoni, come Trattarmi male, Non mi importa nada, Tempo.

Nel 2021, racconta di essere stata vittima di abusi da parte di una medico chirurgo che l'aveva in cura:

Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più.

A quanto pare, Teresa sarà una delle new entry del Grande Fratello Vip. Lei stessa ha dato adito ai rumor che si stanno diffondendo sul web, pubblicando una IG Stories dove, in allegato ad un suo selfie in treno, ha scritto: "In viaggio verso Roma… Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita".

