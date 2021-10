Grande Fratello Vip: Chi è Enzo Paolo Turchi? Tutto sul marito di Carmen Russo

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più sul marito della concorrente del reality show di Canale 5!

Conosciamo meglio Turchi, il ballerino che è sposato con Carmen Russo!

Enzo Paolo Turchi: Ecco chi è il marito della concorrente del Grande Fratello Vip Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi nasce a Napoli, in Campania, sotto il segno del Cancro, il 19 luglio del 1949; ha quindi 72 anni. La sua famiglia è umile, e lui cresce nei quartieri spagnoli e tra le difficoltà economiche. Amante della danza e della musica, Enzo Paolo sceglie d'iscriversi e di diplomarsi in queste discipline al Teatro San Carlo di Napoli. Sin da subito, si esibisce sui palcoscenici dei teatri più importanti, in Italia e all'estero.

Il successo arriva negli Anni '70 quando Turchi diventa il primo ballerino di alcune trasmissioni come Canzonissima, Fantastico e Ma che sera. Nel 1971 balla il Tuca Tuca con Raffaella Carrà. Nel 1983, invece, Enzo Paolo arriva a Mediaset, per prendere parte a Drive In. Nello stesso anno, grazie a questo programma, conosce Carmen Russo, la donna della sua vita. I due si sposano 4 anni dopo, nel 1987, e nel 2013, grazie alla fecondazione assistita, hanno una bambina, Maria. Oggi, Turchi vive nel capoluogo campano con la sua famiglia, e qui lavora: gestisce una delle sue scuole di ballo.

Ha partecipato per ben due volte e a L'Isola dei Famosi, nel 2005 e nel 2012. Quest'anno, invece, è la moglie ad essere - anche lei per la seconda volta - una delle concorrenti di un reality show, ossia il Grande fratello Vip 6.

