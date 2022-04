Gossip TV

La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata nella Casa della seconda edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a qualche confessione hot.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez i due ex concorrenti della seconda edizione Grande Fratello Vip, il reality-show in cui si sono conosciuti e innamorati, attualmente al timone di Celebrity Ex on the Beach, il dating show in onda su MTV, si sono lasciati andare a confessioni molto intime sul loro rapporto in un'intervista doppia piccantissima.

Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, particolare bollenti sulla loro intimità: "Mi piace essere dominata"

Rodriguez ha amesso di amare l'essere dominata a letto e che la sua posizione preferita è quella del missionario. Inoltre pare che la sorella di Belen ami stare al buio, a differenza di Ignazio. Lo stesso Moser ha raccontato che a volte questa diversa preferenza è un un motivo di discussione:

"Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’"

Cecilia, a tal riguardo, ha dichiarato:

Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera.

Per quanto riguarda eventuali accessori, l'influencer argentina non è del tutto d'accordo:

Manette? Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia!

Sulla depilazione totale o naturale, Ignazio preferisce quella totale senza disdegnare quella naturale. mentre, Cecilia, ha detto di apprezzare il fidanzato in tutti i i due modi.

Nonostante i recenti rumors, la coppia, dopo cinque anni, si mostra sempre più unita, pronta a mettersi in gioco e... a nudo.

