Grande Fratello Vip, Carolina Marconi dopo l'eliminazione si confessa: "Avete visto il peggio di me"

Carolina Marconi è stata l'eliminata nell'ultima puntata della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sua uscita non ha potuto non confessare di sentirsi molto amareggiata. Scopriamo cosa ha detto

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l'uscita dalla casa di Carolina Marconi. La sua eliminazione non è così inaspettata, dopotutto, sia il pubblico, sia lei stessa sembravano non aver più entusiasmo per proseguire il percorso nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni di Carolina Marconi all'uscita dal GFVip

L'eliminazione di Carolina Marconi arriva dopo una settimana difficile per lei, in cui l'ansia e le critiche ricevute non le stavano più consentendo di godersi il soggiorno nella casa più spiata d'Italia. Lei stessa temeva di essere, in qualche modo, vittima degli autori del GFVip, con cui era entrata in contrasto.

Nel confessionale aveva, addirittura, rivelato a Nikita che avrebbe preferito rinunciare al cachet previsto per la sua partecipazione al Grande Fratello, piuttosto che continuare così. Così, nello scontro tra lei, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e George Ciulipan, è stata proprio Carolina Marconi ad avere la peggio e a essere eliminata attraverso il televoto,

Eppure, la sua uscita dalla casa ha comunque avuto un sapore dolceamaro, perché se da un lato se lo aspettava, dall'altro l'amarezza di essere stata eliminata si è fatta sentire e così ha rivelato ad Alfonso Signorini:

"Per me è un successo essere arrivata a 45 giorni. Anche se mi dispiace perché si è vista la parte peggiore di me, non ho messo in conto che ci sono anche le dinamiche e i litigi."

