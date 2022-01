Grande Fratello Vip, caos in diretta: Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio (VIDEO)

Gossip TV

Signorini invita Alex a lasciare lo studio durante la diretta del Gf Vip: "Mi rifiuto di lavorare così".

Caos in studio durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, stanco delle interferenze di Alex Belli, ha letteralmente sbottato in diretta e cacciato dallo studio il compagno di Delia Duran.

Signorini caccia Alex Belli dallo studio del Gf Vip

Colpo di scena durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 24 gennaio 2022 su Canale 5. Chiamato a fare chiarezza in merito ai suoi sentimenti nei confronti di Delia e Soleil Sorge, Alex ha perso le staffe: "Cosa devo decidere? Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!".

"Lui dice che ci sono tanti modi di amare, poi dice una cosa e poi l'altra. Non mi ha mai detto di amare Soleil" ha confessato la Duran infastidita "Mi ha detto che è successo altro sotto le coperte, ma non di parole. Non mi ha mai detto di amarla". Belli ha provato nuovamente a spiegare la sua posizione ma è stato bloccato da Signorini che, visibilmente infastidito, ha cacciato l'attore dallo studio del Gf Vip.

"Va bene, però adesso anche basta. Alex, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh" ha sbottato Alfonso contro Alex invitandolo a lasciare lo studio "Autori, per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così".

