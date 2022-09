Grande Fratello Vip, c’è del tenero tra Lulù Selassié e un ex allievo di Amici? La verità

Gossip TV

Lulù Selassié e Astol sempre più intimi. Nuovo flirt per la principessa etiope del Grande Fratello Vip?

Mentre Manuel Bortuzzo ufficializza la nuova relazione, Lulù Selsssié si mostra vicina ad un cantante della scuola di Amici. La concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore o si tratta di una semplice nuova amicizia?

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié si è fidanzata?

La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha fatto parecchio rumore, soprattutto dopo le promesse che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano fatti su un radioso futuro insieme, figli adottivi e tanto altro. Lulù sembra essere la parte lesa della storia, ferita dall’addio allo sportivo e ancora incredula davanti alla fine della sua relazione annunciata al mondo da un comunicato ufficiale, decisamente privo di tatto. Manuel, invece, è andato avanti con la sua vita, continua ad allenarsi in modo sempre più assiduo per le competizioni di nuoto in vista, e ha trovato un nuovo amore ovvero l’infuencer Angelica Benevieri.

Mentre quest’ultima ha fatto una confessione su Bortuzzo, Lulù ha deciso di non replicare a frecciatine sul suo ex e di calare nel più totale silenzio stampa. Negli ultimi giorni, tuttavia, la principessa è tornata al centro dei pettegolezzi per la sua vicinanza ad Astol, ex allievo della scuola di Amici, con il quale sembra essere piuttosto in intimità. Sta nascendo un flirt tra i due? A rispondere è FanPage:

“Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella co Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo. Anche per questo, sebbene il nuotatore sia uscito allo scoperto al fianco di Angelica Benevieri, Lulù continua a tacere e a non rispondere ad attacchi e frecciatine. Non ha risposto nemmeno alle recenti dichiarazioni di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista l’aveva declassata al ruolo di “coinquilina” del figlio”.

Stando all’indiscrezione, dunque, Lulù sarebbe ancora presa da Manuel nonostante tutto ciò che è successo, e nonostante la palese antipatia che Franco Bortuzzo ha dimostrato nei suoi confronti. Chissà che col tempo, tuttavia, questa simpatia per Astol non si trasformi in altro.

