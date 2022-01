Grande Fratello Vip, bufera per la frase omofoba di Nathaly Caldonazzo (VIDEO)

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo criticata dai fan del Grande Fratello Vip, che chiedono la squalifica della concorrente.

Nathaly Caldonazzo finisce nella bufera, e i fan del Grande Fratello Vip chiedono una punizione per l’attrice. Sul web, infatti, gira un video della gieffina che pronuncia una frase omofoba, riferendosi al suo ex fidanzato.

Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo indigna il Web

Ai fan del Grande Fratello Vip, nel bene e nel male, non sfugge proprio nulla. Nelle ultime ore, Nathaly Caldonazzo è finita nella bufera per aver pronunciato una frase omofoba durante la notte, a mo’ di sfottò per il suo ex fidanzato. Manila Nazzaro, infatti, ha fatto notare che quel giorno sarebbe caduto il compleanno dell’ex marito, pronunciando un ironico augurio per il suo ex compagno di vita. Nathaly ha seguito a ruota la collega, dichiarando: “Invece l’altro ieri era il compleanno del mio ex fr***o”.

L’attrice si è resa immediatamente conto dello scivolone e Nazzaro ha provato rimediare cambiando discorso, ma il danno è ormai fatto. La frase di Caldonazzo, che rischia la denuncia di Alex Belli, ha fatto inorridire il popolo del web che si è scagliato contro la gieffina, chiedendo che vengano presi provvedimenti dopo l’ennesimo grave episodio che si ripete nella casa del Gf Vip. Mentre la maggior parte del pubblico polemizza, c’è anche chi continua a sostenere Nathaly dichiarando che, a differenza di altri, la concorrente si è resa immediatamente conto della gaffe e che certo non si ripeterà ancora.

Nonostante le proteste, è alquanto difficile che si assista ad una punizione per Caldonazzo, soprattutto dopo la decisione di Alfonso Signorini e dei produttori di non infierire contro Katia Ricciarelli, ammonendo la soprano ma non squalificandola ufficialmente proprio quando tutto il pubblico era deciso a metterla alla gogna.

Ora normalizziamo anche questo solo perché esce dalla bocca di Nathaly, dai. 2022 ancora si deve sentire “froc10” in tv. #gfvip pic.twitter.com/UsxmXGt46R — lexa (@trecentotre) January 19, 2022

