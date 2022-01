Grande Fratello Vip, Alex Belli pronto a denunciare Nathaly Caldonazzo: ''Ho un fascicolo di diffide''

Gossip TV

Alex Belli, dopo un nulla di fatto durante il confronto con Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip, si dice pronto a diffidare l'attrice.

Nathaly Caldonazzo non ha remore nel rivelare cosa pensa di alcuni dei colleghi del Grande Fratello Vip, ed ha finito con il far infuriare Alex Belli. Parlando con Delia Duran, infatti, l’attrice ha descritto l’ex gieffino con parole durissime e ora Belli confida di avere pronto un “fascicolo di diffide” contro Caldonazzo, che aspettano solamente di essere depositate.

Grande Fratello Vip, Alex Belli diffida Nathaly Caldonazzo!

L’esuberanza linguistica di Nathaly Caldonazzo è un pregio per i fan del Grande Fratello Vip, un difetto per superare incolume l’avventura nella casa di Cinecittà. L’attrice non ha peli sulla lingua e questo piace moltissimo al pubblico, meno ai bersagli che Nathaly sceglie tra il cast e lo studio del Gf Vip. Caldonazzo si è scontrata con Sonia Bruganelli in puntata, dopo pesantissime accuse lanciate all’opinionista, per poi parlare anche con Alex Belli. Pochi giorni prima, vedendo Delia Duran in lacrime e al limite della sopportazione, Caldonazzo aveva descritto Belli come un “malato di mente narcisista patologico”.

Nonostante la difesa di Alex, l’attrice non sembra aver cambiato idea sul suo conto e l’ex gieffino si è visto costretto a prendere misure più drastiche, per assicurarsi che nessuno possa infangare in tal modo il suo nome. Intervistato a Casa Chi, infatti, Alex ha spiegato di essere pronto a prendere seri provvedimenti legali contro Nathaly, se la redazione del GF Vip non ammonirà la gieffina, impedendole di continuare a diffamarlo.

“Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie esistono nella vita, sono pericolose, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Diamo un peso alle parole”, ha ammesso Belli. Chissà perché ma sentiamo che a Caldonazzo non cambierà molto sapere di essere stata querelata...

