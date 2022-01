Grande Fratello Vip, Bruganelli tuona contro Nathaly Caldonazzo: ''L’uomo con l’aereo privato te lo devi saper tenere''

Gossip TV

Dopo gli affondi a distanza, Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli si affrontano durante la puntata del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo ha catalizzato l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip, che fanno il tifo per la sua sincerità e schiettezza, due pregi non comuni da scovare nella casa più spiata d’Italia. L’attrice ha riservato commenti al vetriolo per Sonia Bruganelli, dopo che l’opinionista l’ha stuzzicata in puntata, asserendo di non conoscere la sua brillante carriera. Ascoltato il durissimo affondo di Nathaly, Bruganelli ha voluto chiarire la situazione in diretta su Canale5.

Grande Fratello Vip, chiarimento tra Nathaly e Bruganelli

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Nathaly Caldonazzo è diventata una delle protagoniste più amata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivando a sottrarre il titolo di preferita a Soleil Sorge, che per diverse puntate è stata premiata dal pubblico al televoto. Nathaly piace per il suo modo di fare schietto, talvolta duro, tipico di chi non si è mai pianto addosso e ha guardato sempre al futuro con la volontà di fare del proprio meglio. Caldonazzo, dunque, non ha digerito il commento di Sonia Bruganelli che, ripreso possesso della poltrona di opinionista dopo una piccola pausa, ha dichiarato di non conoscere nulla della carriera artistica di Nathaly. Furiosa, Caldonazzo ha lanciato una pesante accusa a Sonia, sottolineando come tra le due sia lei quella famosa per aver sposato un uomo ben più famoso di lei (Paolo Bonolis ndr.). Inevitabilmente, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, le due si sono affrontate faccia a faccia.

“Non voglio entrare nella dinamica perché credo che un po’ mi conosca. È venuta nel mio negozio tanto tempo fa, avevo una linea di vestiti per bambini, e c’è stata una cosa non proprio carinissima. Voleva un regalo…”, ha raccontato Bruganelli, svelando un dettaglio inedito del passato di Nathaly. “Non volevo un regalo! L’amico che mi ha portato, come succede a tutti noi, mi ha detto che c’era questo regalo. Invece mi hai fatto pagare ottanta euro. Se non ci fosse stato il regalo? Beh magari un salto lo avrei fatto, sai era in zona!”, ha spiegato l’attrice.

Parlando della battuta sarcastica sulla vita privata, Sonia ha ammesso: “So che Nathaly è una donna molto intelligente, era sicuramente un modo di dire dettato dal mio modo di entrate. Però tu non sai il privato, vivo con un uomo da venticinque anni… Mi dispiace che questo forse aumenta anche la tua rabbia nei miei confronti. Tutto quello che ho costruito te lo auguro, un uomo con l’aereo privato, poi te lo devi mantenere e tenere”. “Esatto, non sei stata molto carina perché forse non sai tutto quello che ho fatto. Sonia, guarda che sei stata tu ad avermi giudicato. Anche mio padre aveva l’aereo privato…”, ha replicato Caldonazzo stizzita. Insomma, tra la gieffina e l’opinionista la pace non sembra possibile, almeno per il momento.

