Grande Fratello Vip, l'affondo di Nathaly Caldonazzo a Sonia Bruganelli: "Anche io mi troverò qualcuno con un aereo privato"

Dopo le critiche dell'opinionista arriva la replica della Caldonazzo.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'opinionista Sonia Bruganelli ha sferrato un attacco nei confronti di Nathaly Caldonazzo affermando che si è presentata nel reality come fosse l'attrice Julia Roberts "e alla fine era Nathaly Caldonazzo" .

Gf Vip, l'affondo di Nathaly Caldonazzo a Sonia Bruganelli: "Anche io mi troverò qualcuno con un aereo privato"

Non solo. Quando Alfonso Signorini ha chiesto ai vipponi di schierarsi dalla parte di Katia Ricciarelli o dalla Caldonazzo, il gruppo vicino a quest'ultimo è stato definito dalla Bruganelli come quello "che ancora deve costruirsi una carriera". Un attacco gratuito e infelice che ha causato qualche giusto malumore da parte di Miriana Trevisan (che vanta di una carriera televisiva straordinaria) e della stessa Caldonazzo, da anni volto del grande e piccolo schermo.

Il motivo dell'astio della moglie di Bonolis sarebbe da ricondurre ad un'imprecisata data in cui Nathaly, in occasione dell'inaugurazione di un negozio di giocattoli della Bruganelli, si sarebbe permessa di chiedere giochi in regalo. Uno smacco davvero grande per l'opinionista più criticata del reality.

"Io mi sono trovata Nathaly Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeaux?" ha dichiarato la Bruganelli che quindi avrebbe in sostanza le giuste motivazioni per renderla un'opinionista non imparziale.

Miriana e Nathaly, parlando in giardino, sono tornate a parlare dell’opinionista e la Trevisan ha detto:

La parte della carriera e le giovani leve. Mamma, è tristissimo dire così… Io vado alla protezione di tutti. Io ho detto: ‘fiera di far parte del gruppo giovani’. Non mi piace.

La Caldonazzo ha risposto:

Quello poteva risparmiarselo. Lei è acida… È acida, fa le battute cattive.

Questa mattina, è arrivato l'affondo della Caldonazzo nei confronti della Bruganelli:

Non vede l’ora di rendermi immune. Noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo."

