Grande Fratello Vip, bordata di Anna Falchi al reality show di Alfonso Signorini: ''C’è gente che…''

Anna Falchi commenta il Grande Fratello Vip e lancia frecciatine al reality show condotto da Alfonso Signorini.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare a settembre su Canale5, ma c’è chi si pone in aperta polemica con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Anna Falchi, in una recente intervista, lancia bordate al programma.

Grande Fratello Vip, la frecciatina di Anna Falchi

Il Grande Fratello Vip è un fenomeno virale e i fan aspettano con ansia il debutto della settima edizione del reality show, che torna a settembre su Canale5 con un cast tutto nuovo. Alfonso Signorini è alla ricerca dei nuovi Vipponi per rendere indimenticabile il viaggio nella casa di Cinecittà, che negli ultimi due anni è stata teatro di scontri inattesi, discussioni feroci e che ha visto nascere tenere storie d’amore. Si mormora che Signorini voglia Pamela Prati nel cast, anche se ci sarebbe una questione legale non da sottovalutare con Barbara d’Urso, per cui sembra molto difficile riuscire ad inserire la showgirl sarda nei progetti del presentatore.

Nel frattempo, tra moltissimi fan che sostengono la trasmissione, ci sono anche molti accaniti oppositori, alcuni dei quali sono volti noti dello spettacolo. Ad esempio, Anna Falchi proprio non sembra vedere di buon occhio il Gf Vip e non fa nulla per nasconderlo. Intervistata da Inimità, la presentatrice de I Fatti Vostri si è lanciata in un paragone tra il clamore mediatico del Gf Vip e quello ben meno popolare del ritorno nello spazio di Samantha Cristoforetti, ammettendo:

“È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole”.

Insomma, una vera e propria frecciatina al vetriolo quella lanciata da Anna, che nel frattempo è tornata a parlare del suo impegno in Rai con molto entusiasmo. Signorini, che non è nuovo alle critiche, non ha replicato forse troppo impegnato con la preparazione della nuova stagione. Dopo due edizioni che hanno registrato picchi di share altissimi, la posta in gioco è alta e il presentatore non può permettersi passi falsi.

