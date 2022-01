Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan sui social: ''Le cose tre noi…''

Gossip TV

Fan del Grande Fratello Vip allarmati: Biagio ha preso una decisione inaspettata.

Mentre Miriana Trevisan continua a pensare a Biagio D’Anelli e al loro amore sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex gieffino fa una scelta che spiazza i fan del reality show di Canale5. Biagio ha deciso di non seguire più il profilo Instagram della sua dolce metà, e tutti credono che l’esperto di gossip potrebbe aver voluto comunicare in questo modo la decisione di prendersi una pausa da Miriana.

Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli lascia Miriana Trevisan?

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato l’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. La showgirl è stata messa alla gogna per la sua vita sentimentale e si è difesa strenuamente dagli attacchi, decisa a dimostrare a tutti che una donna può decidere di rimettersi in gioco in qualsiasi momento. Biagio si è detto pronto ad affrontare la quarantena per poter tornare al Gf Vip e abbracciare la sua amata Miriana, poi ha spiazzato tutti con un gesto che nessuno si sarebbe aspettato.

I fan della gieffina, infatti, hanno notato che D’Anelli ha smesso di seguire la sua pagina ufficiale su Instagram e si sono chiesti se questo non fosse un campanello d’allarme, un segno che Biagio ha intenzione di riflettere ancora sul sentimento per Miriana, schierata dalla parte di Delia Duran, prima di incontrarla a Cinecittà. Sfinito dalle domande dei più curiosi, l’ex gieffino ha rotto il silenzio, spiegando le motivazioni dietro la sua scelta.

"Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose "estremamente importanti": chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, queste le parole di Biagio.

