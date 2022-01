Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli affonda Sophie Codegoni: ''È una falsa''

Gossip TV

Biagio D’Anelli non ha digerito l’incoerenza di Sophie Codegoni e sputa veleno sulla giovane milanese del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni è finita al centro delle bufera, dopo aver scaricato in fretta e furia Gianmaria Antinolfi, nonostante mesi e mesi di flirt e corteggiamento, ed essersi lasciata conquistare da Alessandro Basciano, ragazzo conteso anche dall’amica Jessica Selassié. Parlando della situazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip, il neo-eliminato Biagio D’Anelli ha sparato a zero sulla giovane milanese.

Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli scettico su Sophie e Basciano

Nella casa del Grande Fratello Vip gli intrighi amorosi sono all’ordine del giorno. Superato il discusso triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, il pubblico del reality show di Canale5 è stato sorpreso dalla nascita di una nuova relazione pericolosa, ovvero quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato notato da Jessica Selassié, entrata al Gf Vip con la chiara intenzione di trovare un partner, e Sophie ha spergiurato all’amica che non avrebbe mai ceduto alle lusinghe di Alessandro, dal momento che la sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi si era chiusa da pochissime ore.

Le parole di Codegoni si sono disperse al vento, quando la milanese si è lanciata in un bacio focoso con Basciano, deludendo profondamente Jessica e finendo al centro delle polemiche. Per tutti, infatti, Sophie non è stata leale mentre Alessandro si è accontentato della prima preda che è capitolata ai suoi piedi. Inutile dire che la notizia ha scosso molto anche Gianmaria, per il quale Valeria Marini ha una cotta, che ci ha messo mesi a convincere Sophie a fidarsi di lui, con tanto di corteggiamento serrato e lunghe discussioni.

Biagio D’Anelli, che ha vissuto da vicino l’esplosione della passione tra Sophie e Alessandro, si è mostrato molto scettico su questo flirt. “È ancora presto, Sophie l’ho sempre vista incoerente. Avevo Gianmaria che veniva sbattuto dal letto alle 5 del mattino, lei poi mi fece il giorno dopo il finto moralismo, dicendo che prima di dormire con un uomo devono passare secoli. Il giorno dopo, invece, Sophie dormiva con lei nel letto. Sophie è come i soldi del Monopoli, falsa”, ha dichiarato Biagio a Casa Chi, mettendo in chiaro cosa pensa dell’ex tronista di Uomini e Donne.

