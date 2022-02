Gossip TV

La showgirl argentina ha commentato su Instagram la puntata del reality show targato Mediaset.

Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, 14 febbraio 2022, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha avuto una spettatrice d'eccezione: la showgirl argentina, Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Belen Rodriguez prende il giro il programma "Ma è vero?"

La Rodríguez ha commentato divertita le dinamiche del programma e ha chiesto ai suoi follower: "Sto guardando il GF. Ma secondo voi, è vero o ce lo stiamo immaginando?" e ancora, "Ma è vero? O non è vero?" "E' impossibile", ha poi concluso Belen ridendo.

A cosa si stava riferendo la showgirl? Non è chiaro ma, probabilmente, alle dinamiche tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli, quest'ultimo tornato ieri nella Casa. Non c'è dubbio, infatti, che il triangolo tra i due coniugi e l'ex corteggiatrice tenga alto l'interesse dei telespettatori, ormai da mesi ma, oltre alla curiosità, ci sono anche dei sacrosanti dubbi sulla veridicità della situazione che a tratti riesce ad essere surreale.

Già questa notte, Delia sembra essere tornata serenamente tra le braccia del marito, dopo che per settimane aveva annunciato di voler porre fine alla loro storia d'amore. Non solo. Delia ha baciato anche Barù e si è spinta molto nei confronti di Antonio,ma Alex non è sembrato affatto turbato. Dal canto della Sorge, è stata accolta dal suo amico artistico con un girasole, tanti abbracci e tante risate, sotto gli occhi della Duran.

Tra i dubbiosi sulle vicende del Grande Fratello Vip, due notissimi amati ex gieffini: Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi. L'influencer, commentato il reality si è detta "scioccata", mentre, il vincitore della quinta edizione, ha commentato il programma e alcuni protagonisti affermando che "creano situazioni palesemente artefatte”.

