Grande Fratello Vip, Barù torna sui suoi passi: "Jessica mi dispiace molto"

I due gieffini cercano un chiarimento dopo le accede discussioni delle ultime ore.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, giovedì 10 marzo 2022, sono stati mostrati alcuni confessionali di Barù che hanno molto ferito Jessica Selassié. Nello specifico, l'enologo toscano ha attaccato duramente entrambe le sorelle etiope, criticando il loro titolo nobiliare e mostrando un'insofferenza nei loro confronti che ha sorpreso sia Jessica che Lulù. Mentre quest'ultima ha replicato con parole di fuoco, Jessica non ha nascosto lacrime e sofferenza. Anche nel corso degli ultimi giorni trascorsi nella Casa, tra i due c'è stato un allentamento, dettato, stando a quanto ha rivelato Barù, da alcune parole di Jessica che lo hanno ferito.

Nella giornata odierna, i due gieffini hanno cercato un chiarimento.

"Jessica non è un gioco, lo sai che ti voglio bene. Oltretutto non sono così falso da poter giocare con una persona così. Non hai sbagliato Jessica, sei qui da sei mesi. Capisco perché anch’io dopo due mesi e mezzo mi sento solo, voglio dell’affetto e ben venga, magari non sono io quello che cerchi sicuramente", ha provato a spiegare Barù a Jessica che ha replicato: "Tu no ti fidi di me, io mi sono fidata da subito pensa che scema. Una cosa te la posso dire, io sono sempre stata molto lucida. Forse ero quella più lucida di quelle rimaste, quindi non è il fatto di essere qui da sei mesi. Non ero nel mood per fare la festa, poi ho alleggerito tutto e mi sono iniziata a divertire, poi c’è stata la capanna non organizzata da me perché non sapevo nulla quindi non era assolutamente strategia hai fatto credere a Davide che lo fosse perché mi ha riferito delle cose vabbè mettetevi d’accordo.."

“Un’altra scusa perché così fuori non ha neanche il motivo per vederci, visto che ormai non parliamo più?”, ha domandato la Selassié.

Barù è quindi tornato sulle parole dette da Jessica, quando quest'ultima ha parlato di una sua strategia: "Io capisco esattamente quello che te stai dicendo, ma sembra che tu non vuoi accettare quello che dico io. Se tu non mi avessi dato dello stratega io sarei stato tranquillo, ma per me quella roba lì va offendere il mio essere umano, tutto quello in cui credo. Che starei qui a giocare con le persone è proprio quello che non voglio fare e non farei mai"

"Io no ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo - ha ribadito Jessica - le cose si fanno sempre in due e so di piacerti e che c’è attrazione fisica tra me e te. Poco ma sicuro. Farmi passare per la disperata che ti viene dietro e che te manco mi cachi non mi è piaciuto sinceramente. Poco elegante da parte tua. Io lo so che eri offeso e ti ho anche chiesto scusa per questo, mi dispiaceva aver pensato male di te"

Il gieffino ha deciso poi di scusarsi per ciò che le ha detto ieri:

"Mi dispiace molto per quello che ho detto e per come l’ho detto e non ti voglio vedere così. Mi fa sentire male, veramente mi sento… Non ti voglio vedere così. Sappi che mi sono uscite male delle cose hai tutte le ragioni di essere delusa. Non sono contento anzi sono triste e nulla. Spero tu possa capire fai te. Anche io, davvero e vederti così, sei qui da sei mesi e mi fa proprio male al cuore. Spero che ritorni allegra almeno quello. Poi di me non è quello l’importante. L’importante sei tu e che ti senti bene e che ti godi gli ultimi giorni, sei arrivata fino alla fine. Non so quello come si ripara ma almeno troviamo, riiniziamo. Io ci sono sono qui e mi dispiace tanto di tutto e ti voglio bene."

