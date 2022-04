Grande Fratello Vip, Barù spezza il cuore di Jessica Selassié a Verissimo: Davide Silvestri lo aiuta!

Gossip TV

Barù fa confessioni pesanti sulla vincitrice del Grande Fratello Vip a Verissimo, e Jessica mostra tutto il suo dispiacere su Instagram mentre Davide affonda la lama.

Nonostante fosse palese che il feeling nato tra Jessica Selassié e Barù Gaetani nella casa del Grande Fratello Vip si fosse perso una volta fuori Cinecittà, i fan della coppia hanno continuato a sperare in un incontro tra i due ex gieffini. Questo, almeno, fino a quando Barù non ha deciso di fare confessioni pesanti a Verissimo sul conto della principessa etiope, che ha reagito in modo imprevisto su Instagram.

Gf Vip, è veramente finita tra Barù e Jessica: Davide conferma

Nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié avrebbe voluto trovare l’amore e concentrarsi su sé stessa per crescere come donna e persona. Mentre la seconda parte dei suoi propositi si è avverata, tanto che il pubblico del reality show di Canale5 l’ha premiata con la vittoria proprio in virtù della sua grande crescita personale, il desiderio di innamorarsi è rimasto parzialmente irrisolto. Parzialmente, dato che Jessica ha corteggiato Barù Gaetani senza sosta, sperando di riuscire a far capitolare il gieffino dopo aver notto da parte sua approcci particolari e un feeling che non ha riservato a nessun altro concorrente del Gf Vip. Barù si è mostrato molto confuso circa i suoi sentimenti per Jessica, allontanandola sistematicamente e mostrandosi geloso quando lei si è avvicinata ad altri uomini a Cinecittà, tanto da alimentare la fantasia dei fan che hanno iniziato a tifare per la coppia sotto il nome Jerù.

Dopo la fine del programma, tuttavia, Selassié in prima persona ha deciso di chiarire di non essere stata in alcun modo contattata da Barù e di non averlo più visto, facendo intendere che stesse attendendo un invito ufficiale. Barù, ospite dello studio di Verissimo con Davide Silvestri che ha annunciato le nozze, ha invece spiazzato il pubblico parlando di Jessica come mai prima d’ora, mostrandosi molto risoluto sul futuro con la principessa etiope.

“Non ho nessuna spasimante, al momento sono single […] Jessica non l’ho ancora rivista, ho rivisto Davide due volte però. Se ho voglia di rivederla? Certo, ma la gente che voglio vedere l’ho già vista. Anche lei vorrò rivedere, ma ho un sacco di cose da fare al momento, devo fare dei viaggi, andare a New York a vedere mia sorella e un’altra cosa ancora che però non posso dirti […] Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita - riporta Biccy - Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più”.

La rivelazione di Barù ha lasciato i sostenitori dei Jerù senza parole, dato che tutti speravano che il gieffino avrebbe dato una possibilità a questo rapporto, e ancora di più Jessica che ha reagito molto chiaramente dopo la messa in onda dell’intervista. La vincitrice del GF Vip, infatti, ha tolto il segui a Barù su Instagram, lasciando intendere di non voler essere più associata a questa storia almeno quanto lo vuole Gaetani.

Nel frattempo, presente in studio per una doppia intervista, Davide non è rimasto in silenzio e ha lanciato un vero e proprio affonda Jessica, facendo riferimento a tutti quei fan che credono che sia per colpa sua che Barù abbia improvvisamente preso le distanze dalla gieffina.

“Non ho assolutamente nulla contro di lei, anzi, visto che la gente pensa che sia colpa mia che non stanno insieme, vi prometto che se si dovessero rivedere li farò mettere insieme! Così vediamo se è colpa mia o sua”.

