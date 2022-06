Grande Fratello Vip, Barù si presenta al matrimonio di Davide Silvestri con la nuova fidanzata?

Gossip TV

È possibile che Barù partecipi al matrimonio dell’amico insieme ad altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip e alla sua nuova fidanzata, Ludovica Perissinotto.

Barù ha una nuova fiamma, il suo nome è Ludovica Perissinotto e Jessica Selassié si è tolta da questo pericoloso triangolo, lasciando i fan dei Jerù decisamente senza parole. Ma il concorrente del Grande Fratello Vip fa sul serio con la bella modella? Il matrimonio di Davide Silvestri sarà la prova del nove per la coppia.

GF Vip, Barù e Ludovica Perissinotto fanno sul serio?

Dopo un flirt mai sbocciato, una distanza enorme creata da un’intervista molto dura e decisamente inaspettata, la voglia di ricominciare da zero presentandosi all’inaugurazione del nuovo ristorante di Barù, Jessica Selassié si è ufficialmente arresa. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha alzato bandiera bianca, chiedendo ai fan dei Jerù di smetterla di ipotizzare la nascita di un amore che non ci sarà mai, dato che quando poteva avere lei, Barù ha preferito intrecciare una liaison con la modella Ludovica Perissinotto.

Mentre Jessica si tutela passando alle vie legali, dopo l’ennesima fake news sul suo conto, Barù sembra decisamente preso dalla modella abruzzese tanto da lasciarsi immortalare con lei in più occasioni, e lanciare inequivocabili messaggi social, che confermano la loro frequentazione. Un gesto che può sembrare banale ma che, invece, è di grande importanza per una persona che, come Barù, vuole tenersi tutto per sé e scappare lontano dai flash dei riflettori.

Sembra, dunque, che Barù e Ludovica facciano sul serio, nonostante le moltissime critiche di tutti quei fan che ancora non si arrendo e che sperano di vedere il nobile al fianco di Jessica prima o poi. La prova del nove per questa nuova coppia potrebbe essere il matrimonio di Davide Silvestri, che ha invitato Barù dato che è uno dei concorrenti con il quale ha più legato, che potrebbe a sua volta chiedere si essere accompagnato da Ludovica. Insomma, fan dei Jerù… Occhi puntati sul grande evento!

