Il nipote di Costantino della Gherardesca spietato contro l'ex corteggiatrice.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, mai come quest'anno, nelle stanze regna il caos e molti inquilini (e anche ex concorrenti), hanno parlato di un disordine fuori controllo e di tanta sporcizia generale e personale.

Grande Fratello Vip, Barù l'attacco senza pietà a Soleil Sorge: "E' proprio una donna sporca"

I Vipponi sono stati spesso ripresi dal Grande Fratello e anche puniti con la conseguente decurtazione del badget settimanale per la spesa. A proposito del disordine e della poca voglia di pulire, spesso, quest'anno, sono finite sotto accusa Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Oggi, Davide, che condivide la stanza con Soleil, si è ritrovato a parlare dell'ex corteggiatrice con Barù e quest'ultimo l'ha attaccata senza pietà.

"Soleil ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio scoordinata, fa un casino fa. Non sa uscire e chiudere la porta", ha dichiarato Silvestri chiacchierando in camera con il nipote di Costantino. "È proprio sporca, una donna sporca" , ha replicato Barù.

In passato, il disordine di Soleil è stato spesso criticato anche da Manila Nazzaro, con la quale ci sono stati molti battibecchi sull'argomento. Anche Delia Duran, la moglie di Belli, aveva spifferato a Miriana che la Sorge non presta molta attenzione alla pulizia.

“Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna!" ha dichiarato la modella sudamericana parlando con la Trevisan.

