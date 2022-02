Grande Fratello Vip, Barù fa un commento pessimo su Noemi: la reazione della cantante

Gossip TV

Barù esagera parlando di Noemi, che commenta in modo sublime le offese del concorrente del Grande Fratello Vip.

Barù è ormai noto al pubblico del Grande Fratello Vip per la sua estrema schiettezza, che talvolta sfocia in costituzioni di pessimo gusto decisamente lontane dal politically correct. Il gieffino si è lasciato scappare un commento al vetriolo contro Noemi, che ha replicato da vera regina sui social.

Grande Fratello Vip, Barù offende Noemi: è polemica

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Barù è tra i concorrenti più chiacchierati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto ora che è stato accusato di prendere in giro Jessica Selassié, approfittandosi della cotta che la principessa etiope nutre per lui. Barù è un personaggio che divide, o lo si ama o lo si odia, e spesso finisce al centro delle polemiche per le sue frasi infelici e i commenti fuori luogo, ben lontano da essere politically correct. Nelle ultime ore, ai concorrenti del Gf Vip è stato dato modo di ascoltare le canzoni proposte nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, tra cui quella di Noemi “Ti amo, non lo so dire”.

A proposito del brano sanremese, Barù ha espresso un giudizio pessimo e piuttosto feroce, dichiarando: "Mi volevo sparare una fucilata nei cog***ni oggi. Mamma mia! […] Le devono tagliare le corde vocali”. Una frase scioccante, che ha disturbato anche alcuni inquilini di Cinecittà, i quali hanno invitato Barù a smettere di inveire contro Noemi in questo modo. La questione è finita al centro delle polemiche sui social, dove alcuni utenti hanno avvertito la cantante delle offese terribili appena ricevute in diretta tv.

“Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”, ha chiesto Noemi sui social, taggando il profilo ufficiale del Gf Vip e lasciando intendere di non aver mai sentito parlare del gieffino prima d'ora. Una pessima figura quella di Barù, colpito da un grave lutto, che potrebbe avere anche conseguenze pesanti.

noemi adesso cercando nella barra di ricerca "barù grande fratello vip" per preparare la denuncia pic.twitter.com/pMrowyA1yS — davide (@eristicando) February 7, 2022

