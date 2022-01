Grande Fratello Vip: "Barù è entrato per prendere il posto di Alex Belli", l'attacco di Lulù Selassié

Gossip TV

Barù finisce nel mirino di alcune concorrenti del Grande Fratello Vip.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 28 gennaio 2022 su Canale 5. Al televoto Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù, che nelle ultime ore è finito nel mirino di Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié.

Tutte contro Barù al Gf Vip

L'allontanamento di Barù non è per niente piaciuto a Jessica che, parlando con Miriana nella sauna del Grande Fratello Vip, l'ha duramente criticato: "Se sai che dall’altra parte c’è un interesse non devi giocarci". Anche il presunto interesse del concorrente nei confronti di Soleil Sorge non è passato inosservato a Lulù, che sembra avere le idee molto chiare: "Lui non vuole farlo capire ma è entrato qui per prendere il posto di Alex e di fare la sua parte".

"Per me l’uomo alpha è quello che la donna la rispetta" ha commentato la Caldonazzo. "Il mio modo di fare viene percepito come tappetino. Io sono gentile, sono buona e sono altruista e questo mio modo di fare fa sembrare che io sia innamorata persa delle persone ma non è così" ha aggiunto la Selassié infastidita dall’immagine che continua a passare di lei nella Casa del Gf Vip.

A cercare di consolare Jessica ci ha pensato Miriana, che le ha consigliato di andare avanti nel suo percorso da sola e serena: "Non è la persona giusta. [...] Fai un gioco senza aspettative, dai senza pensare che poi riceverai". "Con Barù non lo sento un gioco alla pari. Lui non vuole passare i momenti per parlare con me. Non c'è amicizia. Preferisco evitare perché ci rimango solo male io" ha concluso la giovane principessa.

