Grande Fratello Vip: Soleil Sorge svela il contenuto della lettera per Alex Belli, la reazione di Delia Duran

Soleil rivela a Delia cosa ha scritto nella lettera per Alex.

Soleil Sorge ha vuotato il sacco al Grande Fratello Vip. Parlando con Delia Duran, l'influencer italo-americana, stanca delle bugie e del comportamento ambiguo assunto da Alex Belli nei suoi confronti, ha deciso di rivelare il contenuto della lettera scritta proprio all'attore.

La verità di Soleil Sorge sulla lettera per Alex Belli

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver scritto una lettera per Alex in cui lo spingeva a prendere una posizione. "Ho sentito a necessità di scrivergli anche per chiarire la situazione con sua moglie. Qui tutti quanti commentano e giudicano il rapporto tra me e Alex. Chi può farlo più di tutti siamo noi in realtà. Per questo ho voluto dirgli altre cose" ha dichiarato l'influencer.

Come riporta Biccy, il discorso della lettera è stato ripreso dopo la diretta del Gf Vip dalla Duran, che ha chiesto delucidazioni alla Sorge. "Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella. […] Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno" ha spiegato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

E ancora: "Adesso è lui che deve chiarire le cose. Ora inoltre non capisco perché non ti ha detto che a me ha confessato di essere innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché però non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le basi giuste". Parole che hanno messo d'accordo Delia, che ha prontamente replicato affermando: "Hai ragione, tu hai proprio scritto bene in questa lettera. Lui deve prendere una posizione e basta con noi. Da donna a donna tu mi stai capendo".

