Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: "Ecco cosa penso"

Gossip TV

Soleil rivela il suo pensiero su Tommaso e Giulia, ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono stati tra i protagonisti più amati e apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A elogiare il loro percorso nella Casa ci ha pensato Soleil Sorge che, parlando con Giucas Casella, ha speso parole di grande stima e affetto per i due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

La confessione di Soleil Sorge su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

"A me piacerebbe tanto arrivare in finale, tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me" ha confessato Soleil a Giucas rivelando così il suo desiderio di arrivare in finale e spegnere le luci della Casa del Grande Fratello Vip "Un anno fa l’hanno fatto Tommaso e Pier, poi ha vinto Tommy, che è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro. Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha".

La Sorge ha continuato spendendo parole di grande stima e affetto per Tommaso, vincitore della passata edizione del Gf Vip: "Lui prima del GF lavorava tanto sui social e faceva delle cose in tv, dopo è esploso il successo. Pensa che appena uscito ha fatto l’opinionista de L’Isola e anche altri progetti interessanti. Extra tv ha creato un marchio di giochi per adulti troppo belli e anche altri marchi che poi ha sponsorizzato. Devo dire che è bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare".

Leggi anche Sophie Codegoni e Soleil Sorge a confronto

"Poi c’era Pierpaolo Pretelli, lui è un buono, un ragazzo davvero d’oro, super educato. Lui sta con una mia carissima amica, Giulia Salemi, lei è un tesoro" ha concluso Soleil parlando di Giulia "Anche lei sta lavorando tanto e sono così felice per lei. Pensavo che anche lei arrivasse in finale. Poi vabbè il mio cuore è di Dayane, lei è stupenda, la mia migliore amica".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.