Grande Fratello Vip: Antonio Medugno ci prova con Jessica Selassiè, lei frena (VIDEO)

Jessica Selassié ignora le avances di Antonio per parlare del rapporto con Barù al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié potrebbe diventare molto presto la donna più contesa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Mentre Barù inizia a sciogliersi per la gioia della principessa etiope, anche Gianluca Costantino e Antonio Medugno si mostrano interessati alla gieffina, che tuttavia mette in chiaro di non voler approfondire il rapporto in quel senso. Con Antonio, in particolare, Jessica si sente frenata anche a causa della frequentazione tra il concorrente e la sorella Clarissa.

Grande Fratello Vip, Jessica allontana Antonio per sua sorella

Da diversi giorni, Antonio Medugno ha messo in chiaro di essere piuttosto interessato a conoscere meglio Jessica Selassié. La bella principessa etiope ha la missione di trovare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip, e sembra essersi intestardita con la conquista di Barù. Il gieffino è piuttosto ambiguo circa i propri sentimenti per Jessica, dal momento che la allontana ribadendo di non essere interessato, per poi dedicarle canzoni eloquenti che parlano di un amore che non può essere consumato nel presente ma che ha un futuro. Proprio di Barù, Jessica ha parlato con Antonio che ha ascoltato con attenzione lo sfogo della gieffina, sperando di carpire qualche informazione sulla situazione con il rivale.

Selassié ha ammesso di essere confusa dal comportamento di Barù ma felice perché trova che stia facendo molti passi avanti, sebbene profondamente influenzato dalle telecamere che non gli consentono di avvicinarsi in modo più intimo e senza remore. Dopo aver ascoltato il racconto di Jessica, che sembra raggiante alla prospettiva che Barù stia per capitolare, Antonio ha confessato: “Tu sei una persa estremamente interessante. Si vede che sei una ragazza con la testa sulle spalle, ma dentro ci sono altri lati che non traspaiono. Indipendentemente dal fatto che sia amicizia o qualcosa di più, a me fa piacere conoscerti. Tu mi incuriosisci molto, tra le poche qui dentro. Non so se a te frena il discorso di Clarissa…”.

Medugno, prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, ha avuto un breve flirt con Clarissa e ora è certo che questo influenzerà la possibile conoscenza con Jessica. Mentre la casa si rivolta contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la principessa ammette: “Sicuramente, perché non so come l’ha presa lei. Quando c’era il video completo c’era la sua espressione quando hai detto che ti affascinava la mia dolcezza, la sua faccia era indispettita. Per come sono fatta io, mi faccio da parte per le mie sorelle. Le metto sempre al primo posto e poi me stessa”. Cosa ne pensate?

