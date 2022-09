Gossip TV

Il 27enne spezzino, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornato a parlare della relazione con la Rodriguez e del rapporto con Santiago, il primogenito della showgirl argentina.

Trascorsa una settimana dall'inizio della sua avventura nella settima edizione del Grande Fratello Vip e, Antonino Spinalbese, l'ex hair-stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, sembra stia vivendo il reality con lo scopo di farsi conoscere a 360° e raccontarsi il più possibile ad un pubblico che lo identifica solo come un ex di un famoso volto del piccolo schermo.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, parla della la difficoltà di avere una nuova campagna dopo Belen

Antonino ha parlato spesso della loro figlia, la piccola Luna Marì, nata nel luglio scorso e ha colto l'occasione anche per raccontare alcuni retroscena della sua storia con Belen. Lo spezzino ha parlato di due mondi diversi destinati a separarsi ma anche di frequenti litigi e di essere responsabile della fine della relazione con la Rodriguez. Quello che resta, senza rimpianti, è la loro piccola a cui Spinalbese è legato in maniera viscerale tanto da considerare la permanenza forzata nella Casa come la possibilità di "tagliare il cordone ombelicale" con Luna Marì.

Oggi, il gieffino, parlando con Sofia Giaele, Cristina Quaranta e George Ciupilan, ha confessato della difficoltà di avere nuovamente qualcuno accanto, soprattutto per la situazione che sta vivendo oggi. Ovvero quella di essere separato con una figlia. "Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa" ha dichiarato Antonino parlando con i suoi compagni d'avventura.

Alla Giaele, che gli ha domandato come fosse il suo rapporto con Santiago, il primogenito di Belen nato dal matrimonio della showgirl con Stefano De Martino, Spinalbese ha risposto:

"È stato bellissimo, cioè è stato…" ha raccontato l'ex hair-stylist prima che la regia, ancora una volta, censurasse l'argomento Belen. Quest'ultima sembra aver infatti più volte fatto presente di non voler essere nominata all'interno del reality show di Mediaset.

