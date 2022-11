Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez svela quando è finita, c'entra De Martino

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è tornato a parlare di Belen Rodriguez aggiungendo qualche dettaglio sulla fine della loro storia durata circa due anni e mezzo.

Chiacchierando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, l'ex hair-stylist ha rivelato quando sarebbe finta con la showgirl, madre di sua figlia Luna Marì.

Poco dopo Alberto gli ha consigliato di non dare troppi riferimenti temporali ma Antonino ha aggiunto:

E non è finita qui perché lo spezzino ha concluso l'argomento lasciando ancora una volta un gossip esplosivo in merito:

Insomma, stando a quanto ha riferito Spinalbese la relazione con la Rodriguez sarebbe sarebbe ufficialmente terminata a dicembre 2021. In quel periodo, però, la showgirl avrebbe cominciato a riavvicinarsi al marito Stefano De Martino stando a numerose indiscrezioni diffuse sul web. Che sia stato questo il vero motivo della rottura tra Antonino e Belen?

Parlando della Rodriguez, sempre nella Casa di Cinecittà, Antonino ha raccontato di aver vissuto una relazione con tanti problemi e di essersi accorto di vivere in due mondi distanti:

C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.