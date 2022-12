Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese se lo lascia sfuggire: ''Se mia figlia dovesse prendere da Belen Rodriguez…''

Gossip TV

Antonino Spinalbese parla dell’adorata figlia Luna Marì, ammettendo di essere geloso della bambina avuta con Belen Rodriguez. Ecco cosa ha confessato al Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese è innamorato della figlia Luna Marì e questo ormai è chiaro a tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip, che vedono l’hair-stylist in difficoltà al pensiero di dover attendere ancora tanti mesi prima di poterla riabbracciare. Antonino si è lasciato andare a nuove considerazione, tirando in ballo Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: nuove rivelazioni su Belen

Sin dall’annuncio del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è stato uno dei concorrenti più intriganti, e non solo per il suo piacevolissimo aspetto fisico. Antonino è noto al mondo del gossip per essere stato il compagno di Belen Rodriguez, nonché padre della secondogenita della showgirl argentina Luna Marì. La bambina, bellissima e dolcissima, è stata fortemente voluta dalla coppia ma la relazione non ha funzionato e Belen è tornata dal marito Stefano De Martino con il quale, ad oggi, forma una splendida famiglia allargata.

Rodriguez sembra non aver accolto nel modo più positivo possibile la notizia della presenza di Antonino al Gf Vip, preoccupata per l’esposizione mediatica che avrebbe avuto la figlia e la sua famiglia. Antonino si è lasciato scappare, di tanto in tanto, qualche piccolo retroscena sulla bellissima showgirl, esprimendo il desiderio di vedere al più presto la figlia ma non in Tv, dove non riuscirebbe a non prendersi una sonora squalifica abbracciandola all’istante. Nelle ultime ore, come segnala Biccy, Spinalbese è tornato a parlare di Luna Marì tirando in ballo Belen.

“Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… E poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima”.

Le dolcissime parole di Antonino sono un bel complimento a Belen, che celebra per la sua bellezza innegabile nonostante tra loro sembra non vi sia poi un rapporto idilliaco. Mentre il gieffino pensa alla figlia e sembra che potrebbe abbandonare il gioco proprio a causa della mancanza, Giaele De Donà allarma i fan per sospetti problemi di salute.

