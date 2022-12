Grande Fratello Vip, preoccupazione per Giaele De Donà: la concorrente ha problemi di salute? Ecco cosa è successo

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha mostrato un drastico dimagrimento che ha messo in allarme i fan, certi che la gieffina abbia qualche problema di salute.

Grande preoccupazione per Giaele De Donà, una delle protagoniste più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip che, puntata dopo puntata, si mostra sempre più magra e priva di energie. I fan del programma condotto da Alfonso Signorini si sono molto allarmati e anche Giaele ha deciso di prendere provvedimenti, chiedendo di poter essere sottoposta ad alcune analisi. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sta male? Ecco cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà si è fatta notare per la sua particolare storia personale, per il rapporto aperto con il marito Bradford Beck e per la cotta che si è presa per Antonino Spinalbese. Lo spizzichino ha preso gradualmente le distanze dalla bella stilista, cercando di non creare un triangolo amoroso che lo avrebbe fatto perdere di credibilità e lo avrebbe messo in una posizione delicata. Mentre Antonino ha rischiato grosso e Signorini è stato costretto a censurare su Belen Rodriguez, Giaele ha ripreso in mano questa esperienza con l’ottica di farla da sola, non come amante o innamorata dell’hair-stylist.

Nelle ultime ore, tuttavia, il pubblico del Gf Vip ha notato un forte cambiamento in Giaele, ovvero un dimagrimento drastico che potrebbe essere collegato a qualche problema di salute. In effetti, subito dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, la gieffina ha chiesto alla redazione di poter fare delle analisi, forse rendendosi conto da sola di non essere in forze. La concorrente, avendo già avuto problemi di tiroide, è allarmata dal fatto che il suo eccessivo e repentino dimagrimento possa essere dovuto a questo problema e ha preso precauzioni, chiedendo subito di essere sottoposta ad accurati controlli.

Mentre il pubblico si preoccupa e spera di avere preso risposte certe con l’esito degli esami di Giaele, lei è diventata molto amica di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Ad unire le tre, senza dubbio, la forte antipatia per Antonella Fiordelisi con la quale non mancano mai di scontrarsi. La partenopea accusa il trio di parlarle alle spalle, eludendo addirittura i microfoni, mentre le tre gieffine sono certe che sia Antonella a voler sempre discutere per amore delle telecamere e per conquistare a forza un posto di rilevanza in puntata.

