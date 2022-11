Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese scatena l’ira dei social: i voti dati alle sue ex partner

Gossip TV

Antonino Spinalbese, confidandosi con Charlie Gnocchi, ha dato un voto ad Oriana Marzoli: nuove polemiche al Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip, hanno fatto molto discutere le confidenze fatte nelle ultime ore tra Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi. I due, scherzando in maniera goliardica, hanno parlato di Oriana con esternazioni molto volgari da parte di Charlie alla quali l'ex di Belen rideva divertito.

Gf Vip, Antonino Spinalbese e i voti alle sue ex fidanzate

Le dichiarazioni di Charlie stanno facendo molto discutere e in molti sono convinti che meriterebbe una squalifica così come è successo in passato a Salvo Veneziani che durante la quarta edizione del Gf Vip, si rese protagonista di alcune esternazioni sessiste e volgari nei confronti di una concorrente.

Come se non bastasse, sono emerse nuove confidenze di Antonino che si è messo a dare i voti alle sue ex. Parlando di Oriana, Spinalbese ha risposto a Charlie, "Oriana? Nove". Gnocchi gli quindi risposto: “Pensavo di più”, e lui: “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo“.

Molti telespettatori sono convinti che il dieci in questione fosse riferito a Belen Rodriguez, la madre di sua figlia Luna Marì. Un ennesimo siparietto di dubbio gusto che ha scatenato, ancora una volta, indignazioni e polemiche.

L'atteggiamento di Spinalbese nei confronti delle gieffine, ovvero Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana, alle quali si può aggiungere anche Antonella Fiordelisi, lascia molte perplessità anche dentro la Casa. Luca Onestini si è detto convinto che metta l'una contro l'altra per farle litigare e che, a differenza loro, i suoi comportamenti non vengono mai criticati passandola sempre liscia davanti al pubblico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.