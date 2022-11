Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese dorme con Oriana Marzoli ma pensa ancora a Giaele De Donà!

Gossip TV

Antonino Spinalbese dorme al fianco di Oriana Marzoli dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ma teme il distacco di Giaele De Donà. Ecco cosa è successo.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono confessati il reciproco interesse e, ora che la bella venezuelana ha messo in chiaro di non voler continuare a conoscere meglio anche Daniele Dal Moro, si può parlare di nuova coppia al Grande Fratello Vip. Peccato che l’hair-stylist, pur scegliendo di dormire con la gieffina, sembri molto più preoccupato di non permettere a Giaele De Donà di legarsi a nessun altro in casa.

Grande Fratello Vip, Antonino non getta la spugna con Giaele

Se inizialmente sembrava sarebbe nato un amore proibito e passionale tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, l’ingresso al Grande Fratello Vip di Oriana Marzoli ha rimesso tutto in discussione. L’hair-stylist spizzichino si è avvicinato pericolosamente alla bella venezuelana, sebbene lei avesse espresso una preferenza per Daniele Dal Moro, mandando su tutte le furie Giaele che si è sentita abbandonata e gelosa di Antonino. La ricca stilista, tuttavia, ha ripreso coscienza della situazione e, forte del matrimonio con Bradford, ha chiuso con Spinalbese cercando di avere con lui un dialogo più possibile ridotto all’osso e trovando in Casa nuove amicizie come quella con Micol Incorvaia.

Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, Oriana ha scelto Antonino e ha chiuso con Daniele provocando l’ira funesta dell’ex tronista di Uomini e Donne, che si è sentito usato per creare un fantomatico triangolo amoroso a favore di pubblico. Conclusa la diretta, Spinalbese ha deciso di trascorrere la notte con la donna a cui ha confessato il proprio interesse romantico ma, prima di coricarsi nello stesso letto di Oriana, con la quale ha avuto un lungo confronto, ha deciso di affrontare Giaele.

“Comportati bene nei miei confronti… Vuol dire quello che ti ho detto. Un abbraccio me lo puoi dare lo stesso”.

Antonino ha fatto intendere di non voler chiudere con Giaele, arrivando anche a far capire che sarebbe geloso se la vedesse con altri uomini della casa, e lei ha reagito mostrando di essere sinceramente perplessa. Sul web si è immediatamente scatenata l’ironia generale di tutti coloro che non credono ad una sola parola pronunciata dall’ex di Belen, e che lo vedono come un semplice e non troppo abile stratega.

Antonino: “Si, ma comportati bene tu nei miei confronti”

Giaele: “io mi comporto come cazzo voglio”

Antonino: “Ah sì?”

Giaele: “Ovvio!”



GIAELE SEMPRE COSÌ TI VOGLIAMO 🔥#gfvip pic.twitter.com/okefLjNqG6 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.