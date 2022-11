Grande Fratello Vip, Antonino gela Oriana Marzoli: "Non sono il tuo uomo!", la brutta figura di Spinalbese

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, dopo essersi lasciato andare a comportamenti e frasi ambigue con Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, fa un passo indietro anche con Oriana Marzoli dopo essersi concesso più volte ad effusioni bollenti con la venezuelana.

Gf Vip, Antonino Spinalbese gela Oriana Marzoli, pioggia di critiche per l'ex di Belen

E' stata proprio quest'ultima a chiedere spiegazione ad Antonino dopo aver saputo alcune cose che l'ex hair-stylist avrebbe riferito alla De Donà. Oriana è apparsa molto infastidita con Spinalbese in merito al fatto che lui fosse spaventato del loro rapporto e anche dopo aver parlato con Luciano Punzo che ha messo in guardia la Marzoli, convinto che lui la stia solo usando.

Oriana ha affrontato quindi Antonino particolarmente stizzita:

"Ti sei spaventato ma mi cerchi? non ha senso. Io non ti ho mai detto di venire a dormire con me. Non ha senso, se hai paura e vuoi andare piano non venire a dormire con me. Mi da fastidio che tu parli dietro, alle spalle, e non lo dici a me quello che pensi. Non mi prendi in giro, fai come vuoi ma con me non lo fai."

"Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo - ha replicato Antonino - Una mia sensazione che ho avuto. Questa cosa qua mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma. Quando ho sentito questo ho avuto paura, mi sono preoccupato. Da uomo sono io che voglio dirti che sono il tuo uomo. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava. La paura è avere paura di correre troppo, di sbagliarsi, non di avere sentimenti. Io sono più particolare in questo momento qua."

Dopo il confronto con lo spezzino, la venezuelana ha sentito il bisogno di sfogarsi con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria facendo presente che vuole allontanarsi da Antonino perché questo tipo di situazione non le va a genio. Nella Casa, oltre Antonella ed Edoardo, anche Nikita Pelizon e Luciano Punzo sono convinti che Spinalbese la stia solo prendendo in giro.

Il popolo del web, nel mentre, sta condannando senza appello i comportamenti di Antonino, considerati superficiali e immaturi. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, sembrerebbe voler far capitolare tutte le donne della Casa, salvo poi tirarsi indietro e non voler andare fino in fondo perché, sembra evidente, non sembra spinto da un interesse reale.

