Grande Fratello Vip, Antonella sotto accusa per i comportamenti con Edoardo, interviene il padre che spiega tutto

Negli ultimi giorni trascorsi al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, nonostante sia tra le più amate dell'attuale edizione del reality show, ha perso qualche consenso da parte del pubblico che ha criticato il suo comportamento nei confronti di Edoardo.

La bella influencer milanese si è avvicinata diverse volte ad Antonino, al quale ha confessato un interesse di natura fisica. Alcune parole della schermitrice ma soprattutto alcuni atteggiamenti nei confronti dell'ex di Belen, hanno indispettito i telespettatori che hanno trovato i suoi comportamenti contraddittori e pochi limpidi nei confronti di Edoardo. Quest'ultimo non ha nascosto un certo malessere nel vederla avvinghiata allo spezzino, anche se si è detto convinto che quella della Fiordelisi fosse una semplice provocazione.

Ieri, tra la 24enne milanese e Donnamaria c'è stato un confronto che per ora fa tornare a sognare tutti i fan della coppia. Al termine infatti del faccia a faccia, i due ragazzi si sono abbracciati e poi baciati.

Sui comportamenti di Antonella ha voluto spezzare una lancia il padre, Stefano Fiordelisi spiegando molto dettagliatamente cosa abbia spinto la figlia a comportarsi in maniera ambigua con il giovane romano.

Ieri, durante il confronto con Edoardo, Antonella ha ammesso di aver voluto provocare per vedere la sua reazione:

"Io non ti capisco, capisco tutti ma te no. Non vuoi più parlarmi? A me piaci. A me quando piace qualcuno devo usare delle strategie sennò non capisco bene. Lo faccio apposta. Voglio vedere se sei sincero. Sono fatta così..."